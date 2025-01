Silvia Wollny: Nach RTL2-Ausstrahlung wird sie informiert

Großfamilien-Wahnsinn in der Türkei! Silvia Wollny und ihre Kinder nehmen die Zuschauer in ihrer RTL2-Doku „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ mit durch ihren turbulenten Alltag. Am Mittwochabend (29. Januar) gibt es dabei einige Spannungen bei den TV-Stars.

Sarafina und Sylvana sind zunehmend gereizt, weil Silvia Wollny sich ständig in ihre Erziehung einmischt. Wer die 59-Jährige kennt, der weiß, dass im Streit auch gerne mal lauter werden kann. Doch fühlen sich die Zuschauer dadurch noch unterhalten? Am Tag nach der Ausstrahlung gibt es die Antwort.

Silvia Wollny erreicht die Nachricht

Am Mittwochabend (29. Januar) hatte das TV-Programm zur besten Sendezeit mal wieder einiges zu bieten. Während die ARD auf das Handballspiel zwischen Deutschland und Portugal gesetzt hat, lief im ZDF ein Krimi. Und auch bei den privaten Sendern war wieder einiges los.

Vom Dschungelcamp über „TV total“ bis hin zu „Murmel Mania“ war alles mit dabei. Doch RTL2 konnte sich an diesem Abend mit einer Doppelfolge „Die Wollnys“ leider nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen. Insgesamt 500.000 und 490.000 Zuschauer waren zur besten Sendezeit dabei, wie „Quotenmeter“ berichtet.

Silvia Wollny und Co. hinter Konkurrenz

Zum Vergleich: Bei „TV Total“ waren insgesamt 750.000 Menschen am Start. RTL erreichte mit der sechsten Folge des Dschungelcamps sage und schreibe 3,65 Millionen Zuschauer und ging somit als Tagessieger unter den Privatsendern aus dem Abend. Werte, von denen RTL2 aktuell nur träumen kann.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Die Wollnys“ ab dem 8. Januar 2025 um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Staffel gibt es nach Ausstrahlung dann auch in der Mediathek bei RTL+.