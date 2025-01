„Silvester-Schlagerbooom“ (ARD): Schon nach 10 Minuten stänkern Zuschauer über Silbereisens Show

Was ein Jahresabschluss im ARD-Fernsehen! Florian Silbereisen im Ersten, im ORF und im SRF – „Silvester-Schlagerbooom 2025 live – Die Wunderlichtershow!“ Schon der Auftakt haut die Zuschauer vom Sessel. Doch manche können es nicht lassen, prompt über den Moderator und die ganze Show zu lästern.

Grund Silbereisens Auftritt gleich zu Beginn der ultimativen Live-Show aus der Basketballarena des FC Bayern München.

„Schlagerbooom“ (ARD): „Der Flori ist ganz schön aus der Puste“

Silbereisen stürmt in die Arena und intoniert die Hits „Pure Lust am Leben“ von Geier Sturzflug, „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens und „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher. Dazu animiert der 43-Jährige das Publikum, mitzusingen.

Der Moderator ganz selig mit der Welt: „Alles funkelt, alles glitzert!“ Erst recht, als er dann Andrea Berg als erste Star-Sängerin auf die Bühne holen kann.

Silvester-Show von Silbereisen: Höhepunkt schon nach wenigen Minuten?

Doch natürlich gibt es so manche vor den TV-Geräten, die das Haar in der Suppe suchen. „Der Flori ist ganz schön aus der Puste!“, meint eine Zuschauerin nach dem Medley des Moderators. Eine andere findet dagegen, dass er „richtig aus sich herausgeht“. So viel kann man sagen: Silbereisen hat direkt die Party-Rakete gezündet und ist mit voller Energie gestartet.

Dass Andrea Berg direkt als Erste singt, passt manchen ebenfalls nicht. Sie vermuten, dass ihr Flieger wohl noch vor Mitternacht abhebt. „Die muss wohl gleich wieder nach Hause“, stänkert ein Zuschauer via X. Der Höhepunkt schon vorbei? Abwarten!

Die Schlagerkönigin ist nur ein prominenter Name an diesem Abend. Howard Carpendale, Andy Borg, Inka Bause, DJ Ötzi, Semino Rossi, Bonnie Tyler, Ross Antony und und und sollen noch folgen.

Zumindest das Oberteil von Florian Silbereisen ist ein Versprechen auf mehr. Was auch einer anderen Zuschauerin direkt ins Auge fällt: „Wow, was für ein Sakko!“ Tatsächlich funkelte und glitzerte das Oberteil des beliebten Moderators eindrucksvoll. Andrea Berg dagegen sieht aus wie eine goldene Discokugel.