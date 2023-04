„Shopping Queen“ in Berlin: Zuschauer sind enttäuscht – „Sowas von out“

Nach dem Osterwochenende folgt eine verkürzte Woche mit nur vier Tagen – für den Sender Vox allerdings kein Grund, die wöchentlichen Folgen „Shopping Queen“ ausfallen zu lassen.

Statt mit wie gewohnt fünf Kandidatinnen macht sich Guido Maria Kretschmer Mitte April eben nur mit vier Konkurrentinnen auf die Suche nach der Königin in Sachen Styling – diesmal in der Hauptstadt Berlin. Doch bereits nach wenigen Minuten auf Sendung zeigen sich die Zuschauer alles andere als erfreut…

„Shopping Queen“-Fans sind enttäuscht

Und das dürfte jedoch nicht am Thema liegen. Während die vier Berlinerinnen ein quadratisches Tuch in ihr Outfit einbinden sollen, fragen sich die Fans viel mehr, wieso die Frauen plötzlich wieder eine Maske bei ihrer Shopping-Tour tragen. Schnell wird klar: Es handelt sich um eine Wiederholung aus dem vergangenen Jahr.

„Ich habe die Sendung schon damals gesehen. Das war ja noch zu Corona-Zeiten“, klärte eine Zuschauerin via Twitter auf. Und genau von dieser Tatsache ist die Mehrheit genervt. „Eigentlich schaue ich ‚Shopping Queen‘, weil ich mich von der aktuellen Mode inspirieren lassen will. Das, was uns gezeigt wird, ist Schnee von gestern und sowas von out“, machte eine Nutzerin auf dem Instagram-Profil des Senders unter einem Beitrag zur Folge ihrem Ärger Luft.

„Shopping Queen“-Wiederholung kommt nicht gut an

Eine andere Userin kann ihr in dieser Hinsicht nur beipflichten: „Die Woche war schon beim ersten Mal eine Nullnummer!“ Obwohl die Enttäuschung bei einigen tief sitzt, können ein paar vereinzelte Zuschauer der Folge aber offenbar doch noch etwas Gutes abgewinnen.

Mehrere Themen:

„Ach, wie war das toll, als die nicht in den Wohnungen rumgewühlt haben“, schrieb beispielsweise eine „Shopping Queen“-Anhängerin via Twitter. Im Laufe der Pandemie hatte der Sender als Schutzmaßnahme nämlich abgeschafft, dass die Konkurrenz bei der jeweiligen Kandidatin zuhause einen Blick in den Kleiderschrank werfen durfte.

„Shopping Queen“ kommende Woche in Hamburg

Bleibt abzuwarten, welche Folgen in der kommenden Woche ausgestrahlt werden. Dann soll der pinkfarbene „Shopping Queen“-Bus nämlich wieder in der Hansestadt Hamburg unterwegs sein. Wenn die Szenen den Fans allerdings direkt schon bekannt vorkommen, dann dürfte auch die Antwort klar sein – beispielsweise wie ein aktueller Tweet: „Ich glaub, den Rest der Woche werde ich mir sparen!“