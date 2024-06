Shirin David und Toni Kroos mit wichtigem Appell – der Grund ist ernst

Shirin David und Toni Kroos sind zwei große Berühmtheiten in Deutschland. Gemeinsamkeiten sucht man bei den beiden jedoch vergebens. Denn die Rapperin ist für ihren extravaganten Look und ihre provozierenden Texte bekannt, während der Fußball-Profi durch seine Künste am Ball glänzt.

Doch nun posierten die beiden Stars für eine gemeinsame Sache für ein Foto. Pünktlich zur EM 2024 möchten Shirin David und Toni Kroos auf eine wichtige Aktion aufmerksam machen.

Shirin David und Toni Kroos appellieren: „Spendet Blut“

Shirin David zusammen mit den beiden Fußballern Toni Kroos und Hertha-Spieler Nader Jindaoui auf einem Sofa. Die drei sind nicht etwa neue beste Freunde, sondern die neuen Werbe-Gesichter einer Kampagne vom Deutschen Roten Kreuz. „In diesem Jahr unterstützen uns prominente Botschafterinnen und Botschafter wie Toni Kroos, Shirin David und Nader Jindaoui. Sie wissen, wie wichtig Teamgeist und Solidarität sind – im Sport und im Leben“, heißt es auf der Instagram-Seite des DRK.

Das Trio appelliert zum Blut spenden. Eigenen Angaben zufolge haben alle drei selbst sich schon einmal Blut abzapfen lassen, um anderen Menschen in Not zu helfen. „Als deutscher Nationalspieler bin ich mir bewusst, dass ich viele Menschen erreiche. Nicht nur aus diesem Grund, war es für mich schnell klar, dass ich helfen möchte. Regelmäßiges Blutspenden ist beispielsweise essenziell, um bei Komplikationen bei Operationen durch Fremdblutversorgung am Leben zu bleiben. Es ist wie im Fußball – hier zählt Teamgeist und Solidarität“, stellt der sechsfache Champions-League-Sieger aus Deutschland klar.

Nur 3 Prozent der Deutschen spenden Blut

Auch Shirin David spricht von einer „absoluten Herzensangelegenheit“ auf Instagram. Nach Angaben des DRK sind nur rund 3 Prozent der Bevölkerung in Deutschland Blutspender. Dabei dauert die Entnahme oft nur wenige Minuten und die Voraussetzungen um Leben zu retten kann fast jeder erfüllen. Denn jeder gesunde Erwachsene, der mindestens 50 Kilo auf die Waage bringt, ist berechtigt.

Aber auch der Zeitpunkt für die Kampagne ist wohl gewählt. Der Weltblutspendetag am 14. Juni war nur ein Grund, denn am selben Tag fand auch das Eröffnungsspiel der EM 2024 statt.

„Zu erwarten ist, dass durch die Großsportereignisse im Juni und Juli (Heim-EM und Olympische Spiele, Anm. d. Red.) sowie die anstehenden Sommerferien die Spendebereitschaft weiter sinkt. Die DRK- Blutspendedienste appellieren deshalb eindringlich, jetzt und in den nächsten Wochen Blut zu spenden, damit die Versorgungssicherheit mit lebensrettenden Blutpräparaten lückenlos aufrechterhalten und ein Engpass vermieden werden kann“, so der wichtige Hinweis der DRK.