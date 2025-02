Serkan Yavuz: Samira spricht über Trennungsgrund – „Es hat gescheppert“

Serkan Yavuz – Reality-Star, Ehemann und Familienvater. Doch die Rolle des Gatten muss der 31-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit bald abgeben. Denn wie nun Noch-Ehefrau Samira Yavuz (31) auf Instagram bestätigt, haben sich die Eltern von zwei Töchtern getrennt.

Lange galten sie als das Traumpaar der Reality-Szene. Ihre Liebesgeschichte haben Millionen von Zuschauern im TV mitverfolgt. Von „Bachelor in Paradise“ ab in den Kreißsaal, dann zum Alter und ins gemütliche Familienhaus. Ihre Beziehung nahm schneller Fahrt auf als so manche „Bachelor“-Staffel. Doch jetzt ist alles vorbei und der Grund macht traurig.

Serkan Yavuz: Fremdgehgerüchte bestätigt

Nach vielen Spekulationen schafft Samira nun Klarheit. In ihrem vielsagenden Podcast „Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira“ macht der Reality-Star kurzen Prozess: „Eine Sache, die schon fast normal ist, in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert.“ Dabei erläutert sie, dass ihr Ex-Partner ihr gestanden habe, fremdgegangen zu sein. Autsch!

Doch statt Trennung folgte erstmal eine Paartherapie, die anfänglich auch zu funktionieren schien. „Serkan ist so einer, der sagt: ‚Ich muss etwas verändern.‘ Und dann fängt er in der Sekunde damit an“, merkt die ehemalige „Bachelor“-Kandidaten an. Allerdings brachte ein weiterer Vertrauensbruch das Fass zum Überlaufen. Das Fortführen ihrer Beziehung? Unmöglich.

„Es hat gescheppert und es war für mich nicht mehr möglich, diese Beziehung weiterzuführen“, gesteht die Brünette. Gerüchte um eine angebliche Affäre zwischen Serkan und „Are You the One?“-Star Laura Maria Lettgen (28) stritt Samira jedoch ab.

Und Serkan Yavuz? Der hat sich zu der Trennung bislang noch nicht geäußert. Auch auf seinem Instagram-Profil scheint Ruhe eingekehrt. Statt lustigen Memes und Daily Vlogs schauen seine Follower aktuell in die Röhre. Fragt sich nur für wie lange.