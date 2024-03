Tatort Sendetermine: An DIESEN Tagen laufen die Krimis im März 2024

Tatort-Fans aufgepasst! Auch 2024 heißt es sonntags um 20:15 Uhr Tatort-Zeit. Die Erstausstrahlungen solltest du nicht verpassen.

Tatort gehört fast zu einem deutschen Kulturgut. Immer sonntags im Ersten um 20:15 Uhr geht für euch ein Ermittler-Team auf Spurensuche. 2024 darfst du dich auf spannende neue Erstausstrahlungen freuen. Insgesamt 25 Teams aus allen Bundesländern, Österreich und der Schweiz decken für dich die spannendsten Fälle auf.

Sonntags auf der Couch mit den Lieblingssnacks und den Liebsten auf der Couch die neue Erstausstrahlung des Tatorts sehen. Darauf fieberst du doch bestimmt bereits hin. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir zeigen dir, wann und wo die Tatort-Kommissare auf Verbrecherjagd gehen. Wir beziehen uns dabei auf die Angaben des Ersten Deutschen Fernsehens.

Die aktuellen Tatort-Ausstrahlungstermine:

17. März: „Unter Gärtnern“, Münster

1. April: „Angst im Dunkeln“, Bremen

7. April: „Schau mich an“, München

14. April: „Von Affen und Menschen“, Zürich

Tatort Sendetermine März

Der beliebte Tatort aus Münster kommt mit der Neuausstrahlung „Unter Gärtnern“. Das Ermittler-Team aus Thiel, Schrader und Boerne findet in einer Kleingartenanlage eine tote Frau vor und neben ihr zwei tote Eichhörnchen. Viel Verwirrung herrscht in der Schrebergartenanlage und Unstimmigkeiten zwischen den Pächtern. Von der kleinen Anlage in Münster geht es für die Ermittler am 17. März auf internationale Spurensuche.

Tatort Sendetermine April

Am Ostersonntag kommt kein neuer Tatort auf die Bildfläche. Dafür aber am 1. April, den Ostermontag. Am Montagabend führt es die Kommissarinnen Moormann und Selb in, dem Tatort „Angst im Dunkeln“, in ein Waldgebiet in Bremen. Drei Teenager versuchen im Wald zu überlegen und ohne technische Mittel zurück nach Hause zu finden. Doch nur zwei von ihnen überleben die Nacht. Viele Verdächtige und Theorien prasseln auf das Ermittler-Duo ein. Doch wer hat am Ende das junge Mädchen ermordet?



In der ersten Aprilwoche kannst du dich über zwei Tatorte freuen. Am 7. April warten die Kommissare aus München beim Tatort „Schau mich an“ auf dich. Das Duo Batic und Leitmayr treibt es unter die Erde Münchens und in die grausamen Tiefen des Internets. In einer Kanalisation wird die Leiche einer Frau gefunden. Bei ihrer Suche nach dem Täter werden sie mit Gewaltvideos aus dem Internet konfrontiert. Ob diese in Verbindung mit der Toten stehen und ob sie die einzige Leiche bleibt, erfahrt ihr am ersten Sonntag im April um 20:15 Uhr.



Ein Schimpanse ist der Start für eine Serie an weiteren Leichen. Im Züricher-Tatort „Von Affen und Menschen“ ermittelt die Kommissarin Ott auf eigene Faust. Im Laufe der Geschichte ziehen Ott und Grandjean an einem Strang und erkennen ein Muster in der Mordserie. Als eine der Verdächtigen verschwindet, wird es hitzig. Wie die Mordserie geklärt wird und was deren Vorgesetzte Wegenast im Schilde führt, könnt ihr am 14. April erfahren.

Das sind die Sendetermine der Erstausstrahlungen vom Tatort in Januar, Februar und März. Weitere Ergänzungen folgen. Mehr über die Kommissare der Ermittler-Teams erfährst du hier.