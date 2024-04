Tatort Sendetermine: An DIESEN Tagen laufen die Krimis im April 2024

Tatort-Fans aufgepasst! Auch 2024 heißt es sonntags um 20:15 Uhr Tatort-Zeit. Die Erstausstrahlungen solltest du nicht verpassen.

Tatort gehört fast zu einem deutschen Kulturgut. Immer sonntags im Ersten um 20:15 Uhr geht für euch ein Ermittler-Team auf Spurensuche. 2024 darfst du dich auf spannende neue Erstausstrahlungen freuen. Insgesamt 25 Teams aus allen Bundesländern, Österreich und der Schweiz decken für dich die spannendsten Fälle auf.

Sonntags auf der Couch mit den Lieblingssnacks und den Liebsten auf der Couch die neue Erstausstrahlung des Tatorts sehen. Darauf fieberst du doch bestimmt bereits hin. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir zeigen dir, wann und wo die Tatort-Kommissare auf Verbrecherjagd gehen. Wir beziehen uns dabei auf die Angaben des Ersten Deutschen Fernsehens.

Die aktuellen Tatort-Ausstrahlungstermine:

14. April: „Von Affen und Menschen“, Zürich

28. April „Diesmal ist es anders“, Köln

Tatort Sendetermine April

Ein Schimpanse ist der Start für eine Serie an weiteren Leichen. Im Züricher-Tatort „Von Affen und Menschen“ ermittelt die Kommissarin Ott auf eigene Faust. Im Laufe der Geschichte ziehen Ott und Grandjean an einem Strang und erkennen ein Muster in der Mordserie. Als eine der Verdächtigen verschwindet, wird es hitzig. Wie die Mordserie geklärt wird und was deren Vorgesetzte Wegenast im Schilde führt, könnt ihr am 14. April erfahren.

Der Ex-Journalist Peer Schwarz wird von einem Auto überfahren. Bei den Ermittlungen in seiner Wohnung trifft das Kölner-Ermittlungsteam, Ballauf und Schenk, auf eine große Menge Bargeld. Die Wohnung sieht zusätzlich für einen normalen Journalisten äußerst luxuriös aus. Der Grund: Erpressungen an bekannten Persönlichkeiten. Kommissar Ballauf ist frisch verknallt, doch als seine Romanze in das Fadenkreuz der Ermittlungen gerät, bringt ihn das aus dem Konzept. Am 28. April könnt ihr im Tatort, „Diesmal ist es anders“, in die Welt der Promis eintauchen.

Das sind die Sendetermine der Erstausstrahlungen vom Tatort in Januar, Februar und März. Weitere Ergänzungen folgen. Mehr über die Kommissare der Ermittler-Teams erfährst du hier.