Sebastian Ströbel: Kurz nach „Bergretter“-Folge herrscht Klarheit

Mit der Serie „Die Bergretter“ ist dem ZDF ein wahrer Action-Hit geglückt. Bereits acht Staffeln zählt die Prime-Time-Serie, die seit dem Jahr 2009 ausgestrahlt wird.

Am Donnerstag (6. Juni) konnten sich Anhänger der ZDF-Serie auf eine aufregende Wiederholung der Abenteuerserie freuen. Am Morgen nach der Ausstrahlung gibt es nun keinen Zweifel mehr.

„Die Bergretter“ haben es geschafft

Bis zum Jahr 2012 war die ZDF-Serie „Die Bergretter“ unter dem Namen „Die Bergwache“ bekannt. Auch nach der Namensänderung blieb die Storyline gleich, Markus Kofler und sein Team bei der Bergrettung setzen oftmals ihr Leben aufs Spiel, um Menschen in Not zu helfen. Auch im Privatleben der Bergrettungscrew kommt es dabei immer wieder zu Höhen und Tiefen. Am Morgen nach der Ausstrahlung gibt es nun keinen Zweifel mehr.

Denn wie das Medienmagazin DWDL berichtet, sind „Die Bergretter“ trotz Wiederholungen quotentechnisch am Donnerstag (6. Juni) ganz vorne mit dabei. Beim Gesamtpublikum erzielte die ZDF-Serie einen Marktanteil von stolzen 20,1 Prozent, 4,46 Millionen Menschen schalteten die Prime-Time-Sendung ein. Damit hängte die Serie andere Hit-Formate wie „Bauer sucht Frau International“ und „GNTM“ ab.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichten „Die Bergretter“ immerhin einen Marktanteil von 8,6 Prozent, 390.000 Zuschauer schalteten ein. Die Zahlen der letzten Episode können sich also sehen lassen, die Fans der Serie scheinen an den spannenden Fällen der Bergretter Gefallen gefunden zu haben.

Wann jedoch mit neuen Folgen von „Die Bergretter“ zu rechnen ist, bleibt ungewiss. Immerhin begannen die Dreharbeiten im Februar, was darauf hindeutet, dass die Ausstrahlung der neuen Episoden möglicherweise im November 2024 erfolgen könnte. Bis dahin müssen sich Fans der Sendung weiterhin mit Wiederholungen begnügen.