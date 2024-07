Sebastian Ströbel: Bei „Die Bergretter“ darf es jetzt jeder wissen!

Atemberaubende Landschaften, dramatische Rettungsaktionen und Herzschmerz am Gipfel – das alles und mehr bietet die Erfolgsserie „Die Bergretter“ ihren Fans im ZDF. Wenn das Team rund um Markus Kofler (Sebastian Ströbel) und seine Crew zu den gefährlichsten Einsätzen ausrücken, steigt bei den Zuschauern die Spannung.

Die warten momentan vor allem auf die 16. Staffel der Serie – jetzt sickern erste Informationen zu den neuen Folgen durch!

Sebastian Ströbel: Ein Held am Berg

Seit Jahren fesseln „Die Bergretter“ mit ihren packenden Geschichten aus dem Alpenland ein Millionenpublikum. Vor allem Schauspieler Sebastian Ströbel lässt die Herzen vieler Fans in seiner jahrelangen Rolle als Markus Kofler höher schlagen.

In Ramsau am Dachstein ist momentan allerdings Ruhe eingekehrt. Denn die ZDF-Serie befindet sich nach dem hochdramatischen Finale vergangenen Dezember in Sommerpause. Die Dreharbeiten stehen allerdings schon länger in den Startlöchern, Inhalte der kommenden 16. Staffel blieben bis dato streng unter Verschluss.

Zum Glück gibt es jedoch Social Media, wo Stars der Serie den ein oder anderen Schnappschuss vom Set teilen. Und da zeigt sich: Nach 10 Jahren kehrt nun ein beliebter Darsteller zurück!

Sebastian Ströbel zeigt sich mit IHM

ER steht demnächst Seite an Seite mit Sebastian Ströbel – Max Engelke. Auf Instagram teilte der Schauspieler nun mehrerer Fotos vom Set der „Bergretter.“ „Schee ist’s bei den Bergrettern!“, schrieb er unter anderem zu einem Bild mit Ströbel. Bei Fans steigt damit bereits die Vorfreude auf die nächste Staffel!

+++Sebastian Ströbel: Kurz nach „Bergretter“-Folge herrscht Klarheit+++

Max Engelke ist nicht das erste Mal bei den „Bergrettern.“ Bereits 2013 hatte er einen Gastauftritt in der Folge „Der Tote im Berg.“ Damals spielte er Ulli Jäger, einen Mann, der bei einem Erdrutsch in eine Felsspalte gestürzt und in einen alten Kupferstollen gefallen ist. In tiefster Dunkelheit und verletzt, kämpfte er ums Überleben.

Momentan können Zuschauer die Zeit bis zur 16. Staffel mit Wiederholungsfolgen im ZDF überbrücken. Die laufen immer donnerstags ab 20.15 Uhr. Für den neuen Auftakt ist noch kein Termin festgesetzt worden. Fans dürfen bei „Die Bergretter“ mit einem Start im November 2024 rechnen.