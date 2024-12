Sebastian Bezzel: Nach „Die StiNos“ bei Sat.1 herrscht für ihn traurige Gewissheit

Der Freitagabend verspricht für die größten Fernsehsender des Landes beste Einschaltquoten. Denn nach einer anstrengenden Arbeitswoche freuen sich die meisten Menschen auf einen entspannten Abend auf der heimischen Couch. Um beste Unterhaltung zu garantieren, nehmen die Sender regelmäßig neue Formate in ihr Programm auf. Voller Hoffnung angelte sich Sat.1 nun eine neue Sitcom namens „Die StiNos“, in der Fernsehstar Sebastian Bezzel eine der Hauptrollen spielt.

Bereits seit dem 15. November können Zuschauer die Sitcom auf Joyn streamen, am 20. Dezember zeigte Sat.1 sie nun auch um 23 Uhr im linearen Fernsehen. Doch am Tag nach der Ausstrahlung müssen die Stars der Serie nun ganz stark sein.

Sebastian Bezzel erhält Hiobsbotschaft

Mit „Die StiNos“ versuchte sich Sat.1 an einer neuen Comedy-Serie, die für seichte Unterhaltung sorgen soll. Die Schauspieler Johanna Gehlen und Sebastian Bezzel schlüpfen in die Rollen des jungen Paares Robert und Beate, das in einer mittelgroßen deutschen Stadt lebt. Die Liebenden haben keine großen Wünsche für die Zukunft, sie wollen einfach ein „stinknormales“ Leben führen. Doch ihr Umfeld scheint diesen Plan für Beate und Robert unmöglich zu machen und legt dem Paar immer wieder Steine in den Weg.

Die Storyline der Serie ist recht simpel, amüsante Szenen sollen für beste Unterhaltung sorgen. Doch wie das Medienmagazin DWDL am Tag nach der Ausstrahlung berichtet, scheint dieser Plan gescheitert zu sein. Zunächst durfte sich Sat.1 über herausragende Einschaltquoten freuen, denn das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig zog rund drei Millionen Menschen vor die Fernseher. Doch als dann die ersten Bilder von „Die StiNos“ um 23 Uhr über die Bildschirme flackerten, bahnte sich die Katastrophe an…

Denn die Quoten rasten nach dem Start der Comedy-Serie mit Sebastian Bezzel in der Hauptrolle rasant in den Keller. Das Magazin DWDL spricht sogar davon, dass die Sitcom die Zuschauer „verjagte“. Bereits um 23:06 Uhr schauten sich lediglich 270.000 Menschen das neue Format an. Die zweite Folge von „Die StiNos“, die direkt im Anschluss gezeigt wurde, hielt lediglich 110.000 Menschen auf den Sofas.

Besonders die junge Zielgruppe scheint von der Sitcom wenig begeistert gewesen zu sein. In den Stunden zuvor befand sich Sat.1 in dieser Zielgruppe quotentechnisch an der Spitze. Doch kurz nach dem Start von „Die StiNos“ sanken die Quoten auf einen Marktanteil von mageren 1,6. Und kurze Zeit später kam es sogar noch schlimmer und der Sender verzeichnete einen Tiefpunkt von 0,3 Prozent.

Mit dieser Hiobsbotschaft hätte der „Die StiNos“-Star Sebastian Bezzel sicherlich nicht gerechnet. Ob die Comedy-Serie dennoch weiterhin im linearen Fernsehen ausgestrahlt wird, bleibt abzuwarten.