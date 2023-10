Scooter-Frontmann H.P. Baxxter macht’s offiziell – „Habe um ihre Hand angehalten“

Mit seiner Musik prägte er eine gesamte Generation: H.P. Baxxter feierte mit seiner Band „Scooter“ internationale Erfolge. Auf der ganzen Welt tanzen die Menschen zu seinen schnellen Beats. Mindestens genauso schnell ist der Sänger in Sachen Heiraten.

Damit hat wohl keiner gerechnet. Wie Scooter-Frontmann H.P. Baxxter nun gegenüber „Bild“ bestätigt, hat er nämlich nach knapp sieben Monaten Beziehung um die Hand seiner 22-jährigen Freundin Sara angehalten.

Scooter-Star H.P. Baxxter verkündet Verlobung

H.P. Baxxter und seine Freundin gehen den nächsten Schritt. Das Paar hat sich verlobt! „Ja, es stimmt – Sara und ich haben uns verlobt. Wir waren jetzt ganz romantisch mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in den Highlands unterwegs, waren auf der Isle of Skye-Insel. Da habe ich dann um Saras Hand angehalten“, erzählt der Sänger gegenüber der „Bild“.

Für den Antrag an seine Liebste hat sich der 59-Jährige einen ganz besonderen Moment ausgesucht: „Wir hatten mit Scooter einen Auftritt in Edinburgh. Sara und ich sind nach Amsterdam gefahren, von dort mit der Fähre nach Newcastle – und dann weiter in die Hauptstadt. Nach dem Auftritt haben wir die Rundreise gemacht und sind zurück nach Hamburg. Schottland ist einfach traumhaft! So eine wunderschöne, tolle Landschaft.“

Scooter-Star H.P. Baxxter ist 37 Jahre älter als seine Verlobte

In den sozialen Medien muss das Paar regelmäßig mit negativen Kommentaren mancher Nutzer klarkommen. Einige kritisieren den großen Altersunterschied zwischen den beiden und heißen die Beziehung demnach nicht für gut. Doch das scheint H.P. Baxxter und seien Sara recht wenig zu interessieren. Sie antworten auf die negative Resonanz mit dem Ring am Finger.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Doch wann klingeln nun die Hochzeitsglocken bei den beiden? Dazu gibt der Techno-Star erste Details preis: „Wie genau, haben wir uns aber noch nicht überlegt. Das kommt dann alles noch. Jetzt sind wir erst einmal happy.“