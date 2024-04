„Schwiegertochter gesucht“: Kurz nach Ausstrahlung herrscht Katerstimmung bei RTL

Beliebte Barfußschuhträger, nördliche Nordlichter, sympathische Sauerländer und witzige Wurstmacher suchen wieder nach der ganz großen Liebe. RTL-Stammzuschauer wissen, da kann es sich nur um das Datingformat „Schwiegertochter gesucht“ handeln. Die Show, die Menschen wie Fitnessfan Ingo oder die bezaubernde Beate zu Stars machte, läuft derzeit wieder im Programm der Kölner.

Ohne Vera Int-Veen zwar, dafür aber mit Angela Finger-Erben. Ärgerlich nur, dass es derzeit kaum einer sehen will. Die Quoten nämlich dürften im Karnevals-verrückten Köln für Katerstimmung sorgen.

„Schwiegertochter gesucht“ floppt am Ostersonntag

Lediglich 1,02 Millionen Menschen wollten laut dem Branchenmagazin „DWDL“ die neue Folge am Ostersonntag (31. März 2024) sehen. Eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer weniger als zuletzt, wie „DWDL“ vorrechnet. Und auch der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sei nicht gut ausgefallen. 6,7 Prozent sprechen eine deutliche Sprache für „Schwiegertochter gesucht“ und Angela Finger-Erben.

Woran es liegt? Schwer zu sagen. Kehr RTL doch mit der neuen Staffel wieder etwas mehr zum Anfangskonzept der Sendung zurück. Nachdem man nach dem Böhmermann-Vorfall stark zurückgerudert hatte, sind nun wieder etwas außergewöhnlichere Kandidatinnen und Kandidaten dabei. Unter anderem sicherte sich RTL mit Ex-„Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin Claudia eine besonders ausgeflippte Liebessuchende. Und auch die Alliterationen sind wieder in mehr als ausreichendem Maße vorhanden.

Und doch: Ein bisschen Fremdscham ist immer dabei, wenn man sich die lustigen Liebeshungrigen so anschaut. Single Sascha beispielsweise nahm seine adretten Damen mit in den Wald, umarmte mit ihnen Bäume. Das wiederum machte eine Dame scheinbar so wuschig, dass sie beinahe schon amouröse Gefühle zum Blattwerk entwickelte. „Ich habe mich einfach umgedreht, habe mir die Bäume angeguckt, und der hat mich angesprochen und hat gesagt: Nimm mich“, schilderte sie den irren Fall. Alle Infos zu der Folge findest du hier.