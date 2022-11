Schlager: Stefanie Hertel mit traurigen Worten – „Schweren Herzens musste ich Abschied nehmen“

Im Schlager-Universum ist sie bereits seit Jahren ein bekanntes Gesicht. Früher noch an der Seite von Ex-Mann Stefan Mross, ist Stefanie Hertel heute überwiegend als Solo-Künstlerin unterwegs und begeistert ihre Fans mit ihren Liedern.

Was vermutlich aber nicht alle wussten, Stefanie Hertel kann nicht nur mit ihrer Gesangsstimme glänzen, sondern gibt auch als Schauspielerin eine gute Figur ab. Hier kann sich die Sängerin ausleben und in andere Rollen schlüpfen. Am besten funktioniert das mit dem richtigen Team an ihrer Seite – das hat sie in den letzten Monaten anscheinend gefunden. Umso trauriger stimmt es Hertel, dass sie jetzt Abschied nehmen muss.

Schlager-Star Stefanie Hertel verabschiedet sich von Tour-Crew

Wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen aus der Showbranche hat auch Stefanie Hertel 2022 die Chance genutzt, um nach Monaten der Einschränkungen, verursacht durch die Corona-Pandemie, endlich wieder live auf der Bühne stehen zu können.

Pünktlich zur Weihnachtszeit lässt es Hertel jetzt aber wieder ruhiger angehen. Auf Facebook lässt sie ihre Fans deshalb wissen: „Schweren Herzens musste ich gestern Abschied nehmen von meinen Kollegen unserer Theatertour ‚AvantiAvanti‘. Wir sind in diesen knapp drei Monaten zu einer richtigen Tournee-Familie zusammengewachsen und hatten eine wunderbare und unvergessliche Zeit mit vielen Stunden auf der Autobahn.“

Schlager-Star Stefanie Hertel kündigt „The Masked Singer“-Tour-Auftritt an

Weiter schwärmt sie von den vielen „tollen Shows, bei denen wir immer wieder das Publikum begeistern konnten (fast jeden Abend Standing Ovations) und vielen lustigen Momenten (ich hab selten so viel und so doll gelacht).“

Dass ihr Publikum die Theater-Tournee genauso genossen hat, wie Stefanie Hertel, zeigen die Kommentare unter dem Beitrag der Sängerin. Hier melden sich einige begeisterte Fans mit ihren Erfahrungen zu Wort und lassen Stefanie Hertel wissen, wie viel Freude sie mit ihren Auftritten gebracht hat.

Für 2023 hat die Schlager-Bekanntheit übrigens schon die nächste Tour in Aussicht. Auch wenn es sich dabei nur um einen Auftritt handelt, ist sie bereits voller Vorfreude. Denn Hertel wird noch einmal in ihr altes Kostüm schlüpfen und als Panther verkleidet in Leipzig bei der „The Masked Singer“-Tour auftreten, um mit anderen ehemaligen Teilnehmern der Prosieben-Show für ihr Publikum zu singen.