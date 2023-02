Schlager-Star Tony Marshall tot: Freund spricht über trauriges letztes Treffen

Die Schlagerwelt weint bittere Tränen. Sänger Tony Marshall ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Das gab am Freitagnachmittag (17. Februar 2023) ein Sprecher seiner Familie bekannt.

Der Schlagerstar war bereits am Donnerstagabend im Kreise seiner Familie gestorben. Tony Marshall hatte sich in den letzten Jahren seines Lebens aus der Öffentlichkeit herausgezogen. Er galt als Risiko-Dialyse-Patient. Zudem hatte der Sänger, der mit Songs wie „Schöne Maid“ oder „Auf der Straße nach Süden“ berühmt wurde, einen Herzschrittmacher. Er litt an der Nervenkrankheit Polyneuropathie.

Fans und Freunde trauern um Schlagerstar Tony Marshall

Am dritten Februar hatte Tony Marshall noch seinen 85. Geburtstag gefeiert. Es sollte sein letzter werden. Ein großes Fest feierte Marshall jedoch nicht. Aufgrund seiner Krankheit war er dafür bereits zu schwach.

Einer der letzten Freunde, mit denen er noch zusammenkam, war Curt Gerritzen. Die Sänger trafen sich noch im vergangenen Sommer, wie Gerritzen gegenüber der Bild berichtete.

„Bei unserem letzten Treffen habe ich mich innerlich von Tony verabschiedet. Er saß im Rollstuhl und war sehr schwach. An seinem geliebten Rotwein hat er nur genippt und er wirkte auf mich sehr entrückt. Manchmal brach er mitten im Satz ab und schaute in die Ferne“, so der Star-Produzent.

Sein letztes Konzert gab Tony Marshall im April 2022. Seinen letzten, kleineren Auftritt hatte der Schlagerstar im Juli 2022. In seinem letzten Gespräch mit der Bild verriet Marshall: „Wenn der Tod kommt, dann kommt er. Ich habe ihn schon ein paar Mal weggeschickt. Aber irgendwann wird er mich wohl mitnehmen.“ Nun war es leider so weit.

In den sozialen Medien trauern die Fans um ihren Tony. „Nun kann er die schöne Maid immer treffen. Ruhe in Frieden“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Ruhe in Frieden, Tony Marshall. Deine Musik war nicht meine, aber die meiner Eltern.“