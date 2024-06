RTL-Star Michelle rührt mit mutigem Schritt: „Was Gutes machen“

Liebe kennt kein Alter – und keine Grenzen. Das beweist RTL-Star Michelle (52) einmal mehr, die mit ihrem deutlich jüngeren Freund Eric Philippi (27), nicht nur für romantische Schlagzeilen sorgt, sondern auch eine mutige Entscheidung trifft.

Trotz Gegenwind plant das Paar, seine Familie zu erweitern. Die Methode? Adoption!

RTL-Star Michelle setzt mutigen Schritt gegen den Hass

Das Glamour-Paar sieht sich nicht nur mit neidischen Blicken konfrontiert, sondern auch mit ernsthaften Bedrohungen. „Ich war erstaunt, wie viel Hass man von fremden Menschen wegen seines Privatlebens erfahren kann. Das ging bis zu Morddrohungen“, erklärte Phillipi 2023 der „Bild“. Leider hat sich bis heute daran nichts geändert.

Doch statt sich zurückzuziehen, stellen sich die ehemalige „DSDS“-Jurorin und Eric mutig der öffentlichen Kritik und beweisen, dass ihre Liebe stärker ist als der Hass der Außenwelt.

Während Eric das natürliche Verlangen nach eigenen Kindern verspürt, bringt Michelle eine neue Perspektive ein: „Wir haben so viele Kinder, denen es schlecht geht, dann damit auch noch was Gutes zu machen, das kommt für mich absolut infrage“, offenbart Michelle in einem bewegenden Interview mit „Stern TV“.

Dabei scheint der Altersunterschied von 25 Jahren für Außenstehende oft ein größeres Thema zu sein als für das Paar selbst. Doch anstatt sich von der Kritik unterkriegen zu lassen, nutzen Michelle und Eric Humor als Schild gegen die Sticheleien.

„Wir nehmen uns einfach mal selber auf die Schippe“, erklärt der Schlager-Star weiter, „das zeigt den Leuten, dass es uns völlig egal ist.“ Trotz ihrer starken Verbindung gibt es einen Wermutstropfen, der besonders Eric zu schaffen macht: „Dass ich 25 Jahre weniger mit dieser Frau auf der Erde verbringen kann.“