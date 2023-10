Schlager-Star in schweren Autounfall verwickelt – „So schnell kann es gehen“

Schock bei Schlagerstar Jenice!

Am 24. Oktober kam es auf der Autobahn A2 zu einem schweren Unfall. Dabei crashten insgesamt 17 Wagen ineinander, wodurch neun Menschen verletzt wurden. Mittendrin auch Schlagersängerin Jenice. Die 34-Jährige teilt erschreckende Bilder über ihren Instagram-Account und appelliert dabei an ihre Community.

Schlagersängerin Jenice verbrachte Nacht an Unfallstelle

Diese Fotos gehen einem unter die Haut: Eingedrückte Karosserien, Autoteile auf der Fahrbahn und zahlreiche Einsatzkräfte sind darauf zu sehen. Jenice war mittendrin, wie sie mit ihren Followern auf Instagram teilt.

„So schnell kann es gehen… Eigentlich wollte ich nur ins Studio. Stattdessen habe ich meine Nacht auf der Autobahn verbringen müssen, da ich in einen schweren Unfall verwickelt wurde. Ich bin überglücklich, dass alle Menschen überlebt haben! Ich selbst hatte einen starken Schutzengel! Mir geht’s gut und ich war in der Lage, den Verletzten und Schwerverletzten vor Ort zu helfen“, schreibt die 34-Jährige.

Schlagerstar hat nur eine Bitte

Diese Bilder teilt der Schlagerstar aber nicht nur, um zu zeigen, wie die Unfallstelle aussieht. Es steckt noch mehr dahinter. Denn Jenice appelliert an ihre Fans: „Wenn ihr das nächste Mal am Steuer sitzt, denkt dran: Handy weg vom Steuer. Eine Sekunde nicht aufgepasst, kann ein ganzes Leben zerstören oder mehrere! In diesem Sinne.“

Ob ein Handy am Steuer der Grund für den Unfall war, ist bisher noch nicht geklärt. Nach Angaben der Polizei kann auch die tief stehende Sonne oder aufspritzendes Regenwasser die Sicht der Autofahrer behindert haben. Dennoch ist die Message hinter dieser Aussage etwas, was sich jeder zu Herzen nehmen sollte.