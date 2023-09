Schlager-Stars trauern um Roger Whittaker – „Er war einer der Besten“

Die gesamte Schlager-Community dürfte an diesem Montagabend (18. September) unter Schock stehen. Denn an diesem Tag wurde offiziell bekannt gegeben, dass der britische Sänger Roger Whittaker im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Für viele Künstler war er nicht nur ein Vorbild, sondern auch ein guter Freund.

Nachdem Roger Whittaker einen Schlaganfall erlitten hatte, starb der Schlager-Star am 13. September in Südfrankreich im Kreise seiner Familie. Nun trauern seine Freunde und Kollegen aus der Schlager-Szene um ihn.

Schlager-Stars teilen emotionale Worte

ARD-Moderator und „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen meldet sich via Instagram bei seinen Fans und veröffentlicht traurige Zeilen. Zu einem Bild des verstorbenen Roger Whittaker schreibt er: „Ich bin sehr traurig! In Gedanken bin ich bei seiner lieben Frau Natalie und seiner Familie! Wir haben alle zusammen so viel erlebt – in unseren Shows genauso wie auf dem Oktoberfest oder bei ihm zu Hause! Er war einer der Besten! Alles Liebe, Roger! Dein Florian.“

Und auch Sänger Ben Zucker teilt sein Beileid über eine Instagramstory. Anders als Silbereisen verzichtet er allerdings auf viele Worte und postet eine Schwarzweißaufnahme des 87-Jährigen zusammen mit einem schwarzen Herzen. Stefan Mross hingegen gedenkt seinem Freund mit einem gesamten Beitrag.

Stefan Mross trauert um seinen „alten Freund“

In dem Beitrag von Stefan Mross sieht man Roger Whittaker während eines Auftritts bei „Immer wieder sonntags“. Dazu schreibt der Moderator: „Einer der ganz, ganz großen, Roger Whittaker. Mach’s gut, alter Freund.“ Seine Follower teilen die Trauer mit ihm, wie in den Kommentaren klar wird:

„Ich bin traurig. Habe seine Lieder sehr gerne gehört.“

„Eine große Legende tritt ab. Ruhe in Frieden.“

„Ein ganz Großer verlässt die Showbühne, Ruhe in Frieden, die Musik bleibt erhalten.“

Die Familie des Verstorbenen veröffentlichte ebenfalls ein Statement, möchte aber in Ruhe trauern, wie es heißt: „Die Familie bittet um Privatsphäre, während wir diese Zeit der Trauer durchleben, und wir danken euch für euer Verständnis. Wir werden Roger sehr vermissen, sein Erbe wird für immer in unseren Herzen und in seiner Kunst weiterleben.“