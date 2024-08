„Schlag den Star“: Spontane Planänderung während der Liveshow – damit hatte niemand gerechnet

Es ist ein Duell, das schon im Voraus für Aufsehen sorgte. Am Samstagabend (24. August) treten Amira Aly und Vanessa Mai im Rahmen der Prosieben-Show „Schlag den Star“ in mehreren Spielrunden gegeneinander an.

An diesem Abend tritt Amira außerdem das erste Mal seit der Trennung von ihrem Ex-Partner Oliver Pocher mit ihrem Mädchennamen im Fernsehen auf. Zusätzlich sorgten stürmische Wetterbedingungen für eine spontane Programmänderung.

„Schlag den Star“: Alles kommt anders als geplant

In verschiedenen Wissens- und Sportprüfungen müssen Amira Aly und Vanessa Mai bei „Schlag den Star“ ihr Können unter Beweis stellen. Eigentlich waren mehrere Spiele unter freiem Himmel geplant, unter anderem sollten die beiden Promis ihre Fahrkünste präsentieren. Doch das Wetter machte dem Prosieben-Team einen Strich durch die Rechnung, in Köln regnet es nämlich in Strömen. Sogar ein Gewitter zieht über die nordrhein-westfälische Stadt hinweg.

Aus diesem Grund muss spontan umdisponiert werden. Anstatt die „Schlag den Star“-Spiele im Außenstudio zu veranstalten, müssen weitere Studiospiele herhalten. Moderator Matthias Opdenhövel informiert die Zuschauer darüber, dass die Außenspiele nicht stattfinden können, solange es draußen noch blitzt.

Etwas später beruhigt sich die Wetterlage dann überraschenderweise doch noch und Amira und Vanessa können sich in wasserfester Kleidung in den Außenbereich des Studios begeben.

Auf der Social-Media-Plattform „X“ (ehemals Twitter) teilen die Fans von „Schlag den Raab“ ihre Meinung über die spontane wetterbedingte Planänderung mit. Die Zuschauer schreiben:

„Natürlich rausgehen und Auto fahren! Ich war bei ähnlichem Regen in Köln beim Festival. Das ist für Köln nur ein leichter Nieselregen.“

„Ich fürchte, das regnet sich in Köln richtig ein!“

„Bei dem Wetter machen doch solche Außenspiele erst am meisten Spaß!“

„Ey, das ist nur ein bisschen erhöhte Luftfeuchtigkeit. Da kann man Auto fahren!“

„Bei Gewitter ist es im Auto doch am sichersten.“

Die Zuschauer der Prosieben-Show scheinen den Austausch mit der Social-Media-Community zu lieben.

Wer „Schlag den Star“ am Samstagabend tatsächlich gewinnen wird, bleibt abzuwarten. Amira Aly und Vanessa Mai scheinen sich auf jeden Fall gleichermaßen ins Zeug zu legen.