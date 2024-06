„Schlag den Star“: Jetzt ist es raus – Zuschauer können sich freuen

Wenn die Lichter angehen und die Bühne zur Primetime auf ProSieben erstrahlt, wissen die Zuschauer: Es ist wieder Zeit für „Schlag den Star“! Die beliebte TV-Show bringt regelmäßig Prominente an ihre Grenzen und sorgt für Spannung, Spaß und jede Menge Unterhaltung.

In packenden Duellen kämpfen zwei Kandidaten gegeneinander um den Sieg und ein sattes Preisgeld – dabei sind sowohl körperliche Fitness als auch Köpfchen gefragt. Nachdem sich die Zuschauer in letzter Zeit mit Wiederholungen des Formats begnügen mussten, herrscht nun Gewissheit. Fans können sich auf weitere neue Ausgaben in diesem Jahr freuen!

„Schlag den Star“ nahm Änderung vor

Ob spektakuläre Spiele, überraschende Wendungen oder humorvolle Moderationen – „Schlag den Star“ bietet beste Unterhaltung und begeistert jedes Mal aufs Neue das Publikum. Eine unerwartete Entwicklung des Formats sorgte zuletzt für einen Aufschrei im Netz. Denn Kult-Entertainer Elton gab die Show nach acht Jahren – unfreiwillig – an TV-Kollege Matthias Opdenhövel ab.

ProSieben gefiel es anscheinend nicht, dass Elton immer wieder auch für RTL arbeitete und zog Konsequenzen. Elton kritisierte im Nachhinein die angeblich mangelnde Kommunikation der Sender-Verantwortlichen. Doch mit neuem Moderator können sich die Zuschauer ebenfalls auf neue Folgen bereit machen!

„Schlag den Star“: Neue Ausgaben in den Startlöchern

Wie der Sender auf Anfrage bekannt gab, wird es 2024 und 2025 jeweils neun Ausgaben von „Schlag den Star“ geben.

2022 wurden ebenfalls neun Folgen der ProSieben-Show ausgestrahlt. In den Jahren 2021 und 2020 mit acht Duellen eine Ausgabe weniger, 2019 waren es überhaupt nur sechs Ausgaben.

+++„Schlag den Star“: Comeback von Kult-Moderator Elton – „Kurz erschrocken“+++

Die nächste Folge des Formats steht bereits in den Startlöchern. Am Samstag, 13. Juli, treten die Ehepaare Annemarie und Wayne Carpendale gegen Anna-Maria Ferchichi und Bushido live gegeneinander an.

Zuletzt kämpften bei „Schlag den Star“, passend zum EM-Auftakt, die Ex-Fußballprofis Markus Babbel und Thomas Helmer gegeneinander. Babbel nahm dabei den Sieg mit nach Hause.