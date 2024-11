Matthias Opdenhövel: Nach „Schlag den Star“ geht die Nachricht um

Am Samstagabend (2. November) ging es bei „Schlag den Star“ einmal mehr heiß her. Im Duell hieß es: Profi-Köche gegen Magier-Duo. Denn um 100.000 kämpften keine Geringeren als TV-Stars Alexander Kumptner und Tim Raue gegen „Ehrlich Brothers“ Andreas und Chris Ehrlich. Das Spielzepter hielt wie immer Moderator Matthias Opdenhövel in der Hand. Doch der schwächelte während der Sendung gesundheitlich mehr und mehr, verlor plötzlich seine Stimme.

Ein No-Go für die Zuschauer? Ein Blick auf die Einschaltquoten bringt Licht ins Dunkel.

Nach „Schlag den Star“ herrscht Gewissheit

Was ein Abend! Nicht nur machte Matthias Opdenhövels Stimme während „Schlag den Star“ immer weiter schlapp, sondern auch das Koch-Duo musste gegen ihre Konkurrenten eine herbe Pleite einstecken! Insgesamt acht Spiele konnten die „Ehrlich Brothers“ in Folge für sich gewinnen und zogen damit klar an Kumptner und Raue vorbei. Das spannende Duell kam nicht nur im ProSieben-Studio gut an, sondern auch vor den Bildschirmen in den eigenen vier Wänden.

Wie das Medienportal „DWDL“ berichtet, zog die Spielshow 0,46 Millionen Zuschauer in der Altersklasse der 14 bis 49-Jährigen an. Damit erreichte die jüngste Ausgabe in der jüngeren Zielgruppe einen Marktanteil von 12,4 Prozent.

Sorge um „Schlag den Star“-Moderator

Insgesamt schalteten 1,08 Millionen Menschen bei „Schlag den Star“ ein. Damit steigerte sich die ProSieben-Sendung deutlich im Vergleich zur Oktober-Ausgabe. Auf Social Media hagelte es unterdessen besorgte Kommentare rund um Moderator Matthias Opdenhövel. Auf X schrieben User unter anderem:

„Gebt dem Opdenhövel mal nen Salbeitee.“

„Einmal Werbung bitte, damit Opdenhövel kurz gurgeln gehen kann.“

„Ich weiß beim besten Willen nicht, wie Opdenhövel diese Sendung noch bis vier Uhr moderieren will.“

Für die Zuschauer blieb Opdenhövel dennoch am Ball und zog „Schlag den Star“ trotz krächzender Stimme bis zum bitteren Ende durch.