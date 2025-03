„Schlag den Star“-Zuschauer am Ende: „Maximal Nervig“

Am Samstagabend (15. März) um 20.15 Uhr geht es wieder heiß her bei „Schlag den Star“! So zeigt ProSieben eine packende neue Folge, in der zwei prominente Paare gegeneinander antreten. Auf der einen Seite: RTL-Star und Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla (38) und seine Partnerin Lia Mitrou (27). Auf der anderen: Ex-Fußballprofi Max Kruse (36) und seine Frau Dilara Kruse (33).

In einem spektakulären Duell, das nicht nur ihre Stärken, sondern auch ihre Schwächen aufdeckt, kämpfen die Paare in aufregenden Challenges um den sagenunwobenen Jackpot von 100.000 Euro. Wer wird sich durchsetzen und die meisten Prüfungen bestehen?

„Schlag den Star“: Außergewöhnliches Special steht bevor

Zum dritten Mal treten bei „Schlag den Star“ gleich vier Kandidaten gegeneinander an. Im letzten Jahr lieferten sich Anne-Marie Carpendale und Wayne Carpendale ein spannendes Duell mit Bushido und Anna Maria Ferchichi, wohingegen in diesem Jahr, am 11. Januar 2025, Rapper Eko Fresh und seine Frau Sarah Bora gegen „Popstars“-Juror Detlef Soost und seine Partnerin Kate Hall kämpften. Jetzt folgt das nächste spannende Ehepartner-Duell.

In den ersten Spielrunden geben die ehrgeizigen Prominenten alles, um sich hervorzuheben und zu glänzen. Genauso viel Tempo wie die Show durch ihre actiongeladenen Challenges aufnimmt, nehmen auch die Reaktionen der Fans in den sozialen Netzwerken von Beginn an ihren Lauf.

Fans tippen sich die Finger wund

Dies wird besonders bei X (ehemals Twitter) erkennbar. Viele TV-Zuschauer zeigen sich sehr frustriert und nehmen kein Blatt vor den Mund. Dabei rechnen sie eiskalt mit den Prominenten ab und kritisieren die gleichzeitige Ausstrahlung mit dem RTL-Format „Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli“.

„Der fehlende Ehrgeiz ist oftmals der Grund, warum bei „Schlag den Star“ die Spannung fehlt.“

„Die Kruse ist mit das Schlimmste, was dem TV die letzten Jahre passiert ist.“

„Warum lässt man „Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli“ und „Schlag den Star“ gleichzeitig laufen?“

„Das Medium Fernsehen verliert eh schon kräftig an Bedeutung und man hat nichts besseres zu tun als zwei nahezu identische Shows gegeneinander zu senden. Braucht man sich nicht wundern!“

„Wer heute zwei Fernseher nebeneinander stellt, sieht „Schlag den Raab“.“

„Wo ist bei jetzt „Schlag den Star“ eigentlich der Star?“

„Boah, was geht mir der Knossi jetzt schon auf den Sack.“

„Dilara‘s gespielte Dummheit ist nicht cute funny, sondern einfach nur maximal nervig.“

„Die meinen das doch nicht ernst, oder?“

Sendung verpasst? Die ganze Folge von „Schlag den Star“ gibt es nach der TV-Ausstrahlung auch in der Mediathek bei Joyn.