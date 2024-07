„Schlag den Star“: Aus für Bushido? Jetzt spricht er Klartext!

Wenn es um Nervenkitzel und erstklassige Unterhaltung geht, ist „Schlag den Star“ auf ProSieben die unangefochtene Nummer eins. Doch diesmal verspricht die Show noch mehr: Ein episches Doppelduell zwischen zwei prominenten Paaren, das am 13. Juli Premiere feiert.

„Schlag den Star“: Bushido überrascht mit Ankündigung

Die Bühne ist bereit für das Aufeinandertreffen der Superlative, bei dem Wayne und Annemarie Carpendale auf Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi treffen. Schon im Vorfeld haben beide Seiten ordentlich verbal ausgeteilt: Bushido prophezeite, dass seine Frau „die Krallen ausfahren“ wird, während Wayne sich humorvoll über die Gesangskünste des Rappers äußerte.

Aber nicht nur das: Bushido überraschte mit der Ankündigung, seine Rap-Karriere endgültig zu beenden. Ob ein Comeback wirklich ausgeschlossen ist? Moderator Matthias Opdenhövel hakt nach! In der Welt der Musik hat schließlich schon so mancher Künstler sein Karriere-Aus angekündigt, trat dann doch wieder auf der Bühne auf – ähnlich wie Wayne Carpendales Vater, der berühmte Schlagerstar Howard Carpendale.

„Schlag den Star“: Steht Bushio bald mit IHM auf der Bühne?

Auf die Frage von Moderator Matthias Opdenhövel reagierte Bushido mit Humor, betonte jedoch, dass er seine Rap-Karriere vorerst beenden wolle. Vielleicht könnte er sich aber einen Auftritt als Vorprogramm bei Howard Carpendale vorstellen – ob Bushido diese Aussage wohl wahr werden lässt? Fans des „Für Immer Jung“-Interpreten dürften sicherlich gespannt bleiben!

+++„Schlag den Star“-Wiederholung mit Elton hinter der Konkurrenz+++

Vor dem eigentlichen Showdown plauderte das Ehepaar noch weitere Details aus seinem Leben aus: Anna-Maria verriet dabei, dass das Beste an ihrem Ehemann Bushido wohl seine Vaterqualitäten sind, immerhin haben sie zusammen sieben Kinder. Während die beiden miteinander turtelten, bemerkte Wayne scherzhaft: „Ich dachte, wir wären hier die Romantiker.“

In bis zu 15 spannenden Runden treten die beiden Paare dann bei „Schlag den Star“ im direkten Duell gegeneinander an, um die Siegprämie von 100.000 Euro zu ergattern. Wer am Ende des Samstagabends als Sieger hervorgeht, bleibt jedoch bis zur letzten Minute der Show ein spannendes Geheimnis!