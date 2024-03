„Schlag den Besten“: Unruhe im RTL-Studio! Frank Buschmann muss dazwischen gehen

Bei RTL wird 2024 nach dem talentiertesten Promi des Landes gesucht. Bei der neuen Show „Schlag den Besten“ duellieren sich berühmte Kandidaten in zahlreichen Spielen und versuchen, in das große Finale zu ziehen. Aktuell stehen Paul Janke und Calvin Kleinen im letzten Duell, da sie die meisten Spiele hintereinander gewonnen haben.

Doch die beiden bekommen nun mächtig Konkurrenz von „Let’s Dance“-Star und Akrobat René Casselly. Der möchte nämlich ebenfalls den Sieg bei „Schlag den Besten“ holen und in das Final-Ranking kommen. Am Samstagabend (2. Samstag) tritt er dafür zur besten Sendezeit gegen zahlreiche prominente Kollegen an. Doch mitten in der Show grätscht ausgerechnet Kommentator Frank Buschmann dazwischen.

„Schlag den Besten“: René Casselly in Höchstform

Schon als René Casselly das Studio betritt, wird klar, dass er gekommen ist, um zu siegen. Mit Radwende und vierfachem Flic-Flac kommt er zu Moderator Elton gehüpft. Was ein Auftritt! Davon sind auch seine Konkurrenten beeindruckt, die gespannt darauf warten, wer im ersten Spiel gegen ihn antreten wird.

Letztendlich entscheidet sich der „Let’s Dance“-Gewinner von 2022 für DSDS-Star Prince Damian. Die beiden messen sich in der Kategorie Segeln, wo sie mithilfe eines Föhns ein kleines Segelschiff durch einen Parkour auf Wasser bugsieren müssen. Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen gewinnt René sein erstes Duell. Er darf jetzt entscheiden, ob er weiterspielen will oder mit den erspielten 10.000 Euro nach Hause geht. Kurz vor seiner Entscheidung wird es plötzlich laut im RTL-Studio.

„Schlag den Besten“: Publikum reagiert deutlich

Während René Casselly noch grübelt, ob er nun weiterspielen will oder lieber aufhört, ertönen laute Stimmen aus dem Publikum. „Weiter!“, rufen laute Stimmen durch das Studio. Immer mehr Zuschauer stimmen in den Jubel mit ein und brüllen lauthals, dass er nicht aufgeben soll. Irgendwann wird das Geschreie so laut und unübersichtlich, dass Kommentator Frank Buschmann eingreifen muss.

„Hallo? Hallo! Bleibt doch mal ganz ruhig! Sag mal, was ist denn hier los?“, ruft er verzweifelt. Ob René Casselly sich vom Publikum beeinflussen lässt oder nicht, siehst du in der zweiten Folge von „Schlag den Besten“ bei RTL.

Falls du die Sendung verpasst hast, kannst du die Folge jederzeit in der Mediathek bei RTL+ streamen.