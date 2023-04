Sat.1-Stars „Toto & Harry“ wieder vereint: Polizist lässt Bombe platzen

Lange Jahre waren sie die bekanntesten Polizisten des Landes: „Toto & Harry“. Mehrere Hundert Fälle lösten die beiden Kultpolizisten Torsten „Toto“ Heim und Thomas „Harry“ Weinkauf in der Sat.1-Serie „24 Stunden Toto & Harry – Die Zwei vom Polizeirevier“.

Doch im September 2016 zerbrach das Duo. In den Medien wurde über Unstimmigkeiten zwischen den Polizeikollegen berichtet. „Toto & Harry“ waren Geschichte. Doch es scheint, als hätte sich in der Zwischenzeit bei den einstigen Sat.1-Stars einiges getan.

Die Sat.1-Stars „Toto & Harry“ sind wieder vereint

Im Podcast „Alex & Gast“ spricht Torsten Heim über die Zeit vor der Kamera und das, was danach geschah. „Wir kannten uns ja vorher schon acht, neun Jahre“, berichtet Toto über sein Verhältnis zu Kollege Harry. Und weiter: „Wir haben uns auf der alten Wache in der Innenstadt kennengelernt.“

Harry habe ihn dann zu der Dienstgruppe geholt, auf der sie später auch gemeinsam gedreht haben. Es sei eine tolle Zeit gewesen, die er nicht missen wolle. Es sei jedoch mit der Zeit immer schwieriger geworden. „Dann gab es natürlich auch von einigen Seiten Missgunst und Neid, wo man dann einfach aus irgendwelchen Gründen angezeigt wurde. Durch den Hype, den wir hatten, hat sich aber auch ein Fanclub entwickelt, der uns begleitet hat“, so der Polizist.

„Toto & Harry“ vom Erfolg überrollt

Sie seien zeitweise vom Erfolg überrollt worden, so Heim. Heute ist es deutlich ruhiger um ihn und auch seinen Kollegen Thomas Weinkauf geworden. Das Verhältnis der beiden sei aber mittlerweile wieder besser geworden.

„Wir sind seit Jahren wieder auf der gleichen Polizeiwache an der Universitätsstraße. Wir sehen uns fast täglich. Ich mache auch nur noch einen gewissen Tagesdienst und der Harry ist im Bezirksdienst, der hat einen Stadtteil, den er betreut mit vielen Sachen. Deswegen sehen wir uns jeden Tag, quatschen miteinander. Es ist keine Spannung und nichts, was soll es? Alles gut. Was früher war, war eine tolle Zeit. Da muss man dran denken, wir sind alle nicht einfach. Ich bin auch nicht einfach und wenn ich früher was falsch gemacht habe oder vorangetrieben habe, ja, dann muss man sich entschuldigen, muss sagen, so und so war das eben. Aber das ist ja alles nicht böse gemeint. Und deswegen muss man sich auch nicht böse sein“, so Toto.