Sat.1 verkündet Hammer-News! Vor allem Fußball-Fans dürfen sich freuen

Bald wird hierzulande endlich wieder gekickt. Nach der Sommerpause geht es in der 2. Bundesliga am 28. Juli wieder los. Der Sender Sat.1 hat dabei am ersten Spieltag eine ganz besondere Überraschung für alle Fußball-Fans.

Selten kommt es vor, dass Fußballspiele im Free-TV übertragen werden. Die meisten Rechte liegen bei Sky, DAZN und Co. Doch seit der Saison 2021/22 werden die Auftaktspiele der 1. und 2. Bundesliga bei Sat.1 gezeigt. So ist es auch in diesem Jahr der Fall. Auf die Fans kommt ein Leckerbissen zu.

Sat.1 zeigt Auftaktspiel im Free-TV

Wie auf Twitter vom Sender nun bekannt gegeben wurde, zeigt Sat.1 das Auftaktspiel live im Programm. Am 28. Juli treffen dabei der Hamburger SV und FC Schalke 04 der 2. Bundesliga aufeinander.

In den vergangenen Jahren konnte sich Sat.1 die Rechte für das Auftaktspiel der 2. Liga immer wieder sichern. Für die Fußball-Fans, die kein Abo bei Sky, DAZN und Co. haben, ist das ein absolutes Highlight.

Der 1. Zweitliga-Spieltag (28. Juli bis 30. Juli):

Hamburger SV – FC Schalke 04 (Freitag, 28. Juli 20:30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC

1. FC Kaiserslautern – FC St. Pauli

Hannover 96 – SV Elversberg

SpVgg Greuther Fürth – SC Paderborn

FC Hansa Rostock – 1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig – Holstein Kiel

VfL Osnabrück – Karlsruher SC

SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Magdeburg

Erstes Bundesliga-Spiel ebenfalls im Free-TV

Wenige Tage später startet dann auch die Bundesliga in die neue Saison. Die erste Partie bestreitet der amtierende deutsche Meister FC Bayern München, ist am 18. August zu Gast beim SV Werder Bremen. Auch auf dieses Spiel dürfen sich die Sat.1-Zuschauer freuen.

Die Übertragung im Free-TV dürfte dabei vor allem die Fans von Schalke 04 freuen. Schließlich findet das Heimspiel nicht in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt, sondern ein paar Kilometer nördlich in Hamburg. Für die Fans des Traditionsvereins eine absolute Hiobsbotschaft.