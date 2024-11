Sat.1 lässt die Bombe platzen: Es geschieht Anfang Januar

Der Winter hat sich schon über das Land gelegt, an allen Ecken und Enden leuchten weihnachtliche Lichter. Ja, es ist nicht mehr zu übersehen, das Jahr 2024 neigt sich dem Ende entgegen. Und so ist es wenig verwunderlich, dass die großen TV-Sender sich so langsam Gedanken machen, mit welchen Shows, Filmen und Serien sie im Jahr 2025 die Zuschauer davon überzeugen wollen, nicht nur Netflix, Disney Plus und Co. zu schauen. Sat.1 jedenfalls hat sich da etwas überlegt und startet das Jahr direkt mit einer neuen Staffel der „Landarztpraxis“.

Wie der Sender gegenüber dem Portal „Digitalfernsehen.de“ bestätigte, wird am zweiten Januar 2025 um 19 Uhr die dritte Staffel der Arztserie starten. 122 Folgen der „Landarztpraxis“ habe Sat.1 bestellt, so heißt es weiter.

Sat.1 zeigt neue Folgen der „Landarztpraxis“

Ein deutlicher Fortschritt zu Staffel 1 mit 60 Folgen und Staffel 2 mit immerhin schon 80 Folgen. „Die Produktion von Filmpool, die rund um den Schliersee entsteht und im fiktiven Wiesenkirchen verortet ist, bleibt somit rund ein halbes Jahr im Sat.1-Programm“, so „Digitalfernsehen.de“.

Doch das ist nicht die einzige gute Nachricht für die Fans. Gleich zwei Neuzugänge dürfen sich ab Januar in der Landarztpraxis empfehlen. Zum einen ist da Bergretterin Becky, die von Sina Zadra gemimt wird. Der Name dürfte den TV-Zuschauern ein Begriff sein, war die 34-Jährige doch zwischen 2020 und 2021 fester Bestandteil der Serie „Verbotene Liebe – next Generation“.

Ebenfalls neu am Start: Dr. Chris Lehmann gespielt von Kai Schumann. Den wiederum kennen wir aus Serien wie „Doctor’s Diary“ oder der ZDF-Produktion „Heldt“. Natürlich auch wieder mit am Start: Caro Frier. Die Schwester von „Merz gegen Merz“- und „Danni Lowinski“-Star Annette Frier übernimmt wieder die Rolle der Dr. Sarah König.