Sat.1 sorgt für TV-Hammer! Andrea Kiewel steht in den Startlöchern

Damit hat wohl keiner gerechnet!

Sat.1 hat eine ganz besondere Überraschung zur Weihnachtszeit für die Zuschauer parat. Die Fans von „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel dürfen sich auf ein verfrühtes Comeback der 58-Jährigen freuen. Ihre neue Sendung steht nämlich offiziell in den Startlöchern.

Sat.1 macht ersten Termin für Kiwi fest

Im Juni ließ Sat.1 die Katze aus dem Sack: Andrea Kiewel geht mit einer neuen Sendung an den Start. Bei „Kiwis große Partynacht“ lädt die Moderatorin hochkarätige Gäste ein, um gemeinsam mit dem Publikum zu feiern. Die Liste kann sich dabei definitiv sehen lassen. Denn an diesem Abend kommt die Creme de la Creme der Partymusikbranche auf die Bühne.

Peter Maffay, Anastacia, Andrea Berg, Santiano, Michael Schulte, Marianne Rosenberg, PUR, Johannes Oerding, Howard Carpendale, Michelle, Culcha Candela, Sasha, Glasperlenspiel, Marquess und viele weitere Acts wollen die Zuschauer mit ihren Liedern in Partylaune bringen. In insgesamt vier Ausgaben gibt es „Kiwis große Partynacht“ zu sehen. Und der erste Termin steht bereits vor der Tür.

Sat.1 zeigt „Kiwis große Partynacht“ noch in diesem Jahr

In der ersten Pressemitteilung hieß es, dass die Zuschauer die erste Folge der Unterhaltungsshow 2024 sehen werden. Doch anscheinend hat es sich Sat.1 dann doch anders überlegt. Denn die Premiere findet noch dieses Jahr im Dezember statt und beschert den Fans somit ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Am 27. Dezember ist es nämlich schon so weit.

Viele Fans freuen sich auf die neue Sendung mit Andrea Kiewel. Andere hingegen sind nicht überzeugt von der Gästeliste und weichen lieber auf das Alternativprogramm aus. „Entweder guckt man oder nicht. Jeder wie er mag“, fasst ein Instagramnutzer es zusammen.

Sat.1 zeigt „Kiwis große Partynacht“ zum ersten Mal am 27. Dezember im TV. Anschließend gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei Joyn.