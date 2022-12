Sat.1 ändert überraschend das Programm – und holt jetzt IHN in die Primetime

Die Moderatoren vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ haben gerade erst den neuen Tag eingeläutet, da gibt es bereits Nachrichten, die für Diskussionsstoff bei den Zuschauern sorgen. Denn der Sender hat ganz überraschend eine Programmänderung bekannt gegeben.

Für die Fans von „Promi Big Brother“ hat die Nachricht allerdings keine Konsequenzen. Denn wie bereits angekündigt, wird am Freitagabend (2. Dezember) Jeremy Fragrance die Sat.1-Primetime dominieren. Nach seinem freiwilligen Auszug aus dem Container kündigte der Sender die Reportage „Jeremy Fragrance – Number One: Von ‚Promi Big Brother‘ zurück in die Welt“ an, die auch regulär ausgestrahlt werden soll. Eine Woche später ist es dann wieder ein Mann, der um 20.15 Uhr bei Sat.1 mit eigenem Format zu sehen sein wird.

Sat.1 holt alten Bekannten zurück ins Programm

Die Zuschauer hatten noch nicht einmal die Chance, einen Promi raus zu wählen, da ging Jeremy Fragrance bereits freiwillig. Eine freiwillige Auszeit vom TV nahm sich auch Luke Mockridge. Bis jetzt, denn der Comedian kommt zurück und das noch vor Weihnachten.

Auf Twitter schreibt der Sender dazu: „Kurzfristige Programmänderung. Sat.1 zeigt ‚A Way Back to Luckyland‘, das aktuelle Programm von Luke Mockridge, am Freitag, 9. Dezember, in der Primetime. ‚A Way back to Luckyland‘ ist die erfolgreichste Comedy-Tour des Jahres 2022.“

In einem Instagram-Beitrag heißt es außerdem: „Wie wichtig gerade in diesen Zeiten das ganz persönliche Luckyland ist, macht Luke Mockridge zum Inhalt seines aktuellen Bühnenprogramms. Mit Stand-Up-Comedy, einem wilden Clown und musikalischen Ausflügen in die 90er zeigt euch der Entertainer seinen ganz persönlichen ‚Way Back to Luckyland‘.“

Sat.1 kündigt Luke Mockridge an – Reaktionen sind gemischt

Mit dieser Ankündigung sorgt der Sender für gemischte Reaktionen bei seinen Zuschauern. Während die einen begeistert sind und Kommentare schreiben, wie: „Ich habe so lange gewartet“, „Endlich, danke“, oder „Ich habe Luke im Fernsehen vermisst“, sind andere alles andere als glücklich mit der Aussicht.

„Dann gucke ich wohl kein Sat.1 mehr“, „Ich fasse es nicht“, oder „Habe ihn nicht vermisst“, sind einige der Gegenstimmen.

Luke Mockridge und Sat.1 verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. Als der Comedian dann öffentlich für den einen oder anderen Skandal sorgte, wurden sämtliche geplante Projekte auf Eis gelegt. Im August 2021 kündigte Mockridge schließlich an, dass es in dem Jahr keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr von ihm geben werde. Nach einer längeren Pause ändert sich das nun also.