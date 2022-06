Sat.1-„Urlaubscheck“: DIESER Mallorca-Tipp von Mickie Krause hat's in sich

Die Urlaubssaison ist in vollem Gange und passend dazu zeigt Sat.1 am Donnerstagabend (16. Juni) ein Programm-Spezial. Mit dabei: Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren Karen Heinrichs und Chris Wackert, die Journalistin Claudia von Brauchitsch und Mallorca-Sänger Mickie Krause.

Für den Sat.1-„Urlaubscheck“ reisen sie durch Europa und testen Strand, Preise und den Spaßfaktor vor Ort. Auf Mallorca ist Mickie Krause der Experte und gibt hier auch gleich mal einen Geheimtipp zum Besten. Der fällt allerdings etwas anders aus als gedacht.

Sat.1 zeigt Urlaubscheck – DIESER Tipp von Mickie Krause außergewöhnlich

Normalerweise sorgt Mickie Krause mit der Debatte „sind seine Haare jetzt echt oder trägt der Sänger womöglich nur eine Perücke?“ für Gesprächsstoff. Diesmal stehen allerdings nicht seine Haare, die übrigens NICHT echt sind, sondern seine Expertise im Vordergrund.

Der Sänger führt das Kamerateam über „seine“ Insel und trifft dabei auch einige Fans. Als ihn zwei Urlauber nach seinem absoluten Geheimtipp fragen, überrascht er mit seiner Antwort.

Das ist Mickie Krause:

Michael Engels wurde am 21. Juni 1970 in Wettringen geboren

Mit dem Lied „Zehn nackte Friseusen“ feierte er 1999 seinen Durchbruch als Mickie Krause

Das Markenzeichen des Sängers ist seine Langhaarperücke

Der Ballermann-Star lebt mit seiner Frau, drei Töchtern und einem Sohn in Wettringen – er besitzt zudem ein Haus auf Mallorca

„Mein Geheimtipp ist einfach hier am Strand zu liegen, mit fünf Kumpels sich ein Sechser-Träger zu holen. Nicht bei den Leuten, die hier am Strand Bier verkaufen, sondern einfach in den nächstgelegenen Supermarkt gehen. Da ist das Bier viel günstiger und genauso lecker.“

Mickie Krause weiß, was man auf Mallorca sehen sollte. Foto: picture alliance/dpa/Malte Krudewig | Malte Krudewig

Sat.1-„Urlaubscheck“ auf Mallorca: Mickie Krause kennt sich aus

Damit dürfte klar sein, wo bei einem Ballermann-Urlaub die Prioritäten liegen. Wer allerdings nichts von Schinkenstraße und Sangria schlürfen hält, für den hat Mickie Krause natürlich auch noch einiges mehr auf Lager.

Zum Beispiel: Die Insel mit Bus und Fahrrad erkunden. Funktioniert laut Mickie super und ist auch noch umweltfreundlich. Da hat sich der kleine Abstecher in Mickie Krauses Wahlheimat doch schon gelohnt.

