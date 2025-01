Große Sorge um TV-Star – er bricht am Set von Sat.1-Show plötzlich zusammen

Er ist eine Größe der deutschen Fernsehbranche und überzeugt mit seiner bodenständigen und authentischen Art. Skandale liegen Sat.1-Star Sebastian Deyle fern, der 47-Jährige zieht es vor auf Grund seiner schauspielerischen Leistung in der Presse stattzufinden. Neben Engagements in Serien wie „In aller Freundschaft“ und „Sturm der Liebe“ begeisterte er vor allem als Star der Seifenoper „Rote Rosen“.

Momentan steht der Schauspieler für seine neue Sat.1-Sendung „Frieda – Mit Feuer und Flamme“ vor der Kamera. Doch während der Dreharbeiten kam es nun zu einem medizinischen Notfall, der für Sebastian Deyle auf dem OP-Tisch endete.

Sat.1-Star musste notoperiert werden

Mit dem Ausgang dieses Drehtages hatte wohl niemand gerechnet. In den vergangenen Wochen standen die Stars der neuen Sat.1-Serie „Frieda – Mit Feuer und Flamme“ vor der Kamera, um spannende Szenen für interessierte Fernsehzuschauer zu drehen. Doch plötzlich bricht Hauptdarsteller Sebastian Deyle mitten am Set zusammen. Der Schauspieler leidet unter starken Schmerzen und wird sofort in ein Krankenhaus gebracht.

In der Klinik folgt dann die Schocknachricht: Der Fernsehstar muss notoperiert werden. Eine Woche später meldet sich der Schauspieler bei seinen besorgten Fans, die seine Abwesenheit auf seinen Social-Media-Kanälen bereits bemerkt hatten. Der 47-Jährige klärt auf seinem Facebook-Profil auf: „Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum ihr eine Woche lang nichts von mir gehört habt. Das liegt ein bisschen daran, dass ich eine Nierenkolik hatte.“ Was er seinen Fans dann zeigt, ist wirklich unfassbar…

Denn Schuld an der Misere des Sat.1-Stars war einzig und allein ein kleiner Nierenstein. Und diesen kleinen Unruhestifter zeigt der Schauspieler seinen Fans mit den Worten: „Jetzt gerade ist dieser kleine Bad Boy hier entfernt worden.“ Der Nierenstein hatte eine Nierenkolik ausgelöst, die ausgesprochen schmerzhaft sein kann. Um den Stein zu entfernen, musste der Fernsehstar nach seiner Ankunft ins Krankenhaus sofort notoperiert werden.

Doch Sebastian Deyle ist mittlerweile auf dem Weg der Besserung und schreibt optimistisch: „Jetzt werde ich mich noch ein bisschen ausschlafen und dann bin ich hoffentlich ab Montag wieder ohne Ersatzteile und in alter Frische unterwegs.“ Seine Kollege am Set werden sich sicherlich über die Rückkehr ihres geschätzten Co-Stars freuen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Dreharbeiten nun ohne Unterbrechung fortgesetzt werden können und Sat.1-Zuschauer sich bald über die neue Serie freuen dürfen.