Sat.1 bedient: Nach „The Voice Kids“ kann der Sender nichts mehr schönreden

Die musikalischen Talente sind noch da, doch die Sat.1-Zuschauer scheinen abhanden gekommen: „The Voice Kids“ hat einen neuen Tiefstand erreicht und könnte auf dem besten Weg sein, die aktuelle Staffel als Flop abzubuchen…

Sat.1: Zieht der Sender bald harte Konsequenzen?

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Gestern Abend verfolgten laut Quotenmeter.de nur 1,05 Millionen Menschen die Gesangswettbewerb-Show. Ein Wert, der dem Format nicht nur die schlechteste Reichweite seiner Geschichte einbringt, sondern auch am TV-Markt nur zu mageren 4,3 Prozent führte. Damit ist die Vorwoche, in der man sich noch über 1,23 Millionen Zuschauer freuen konnte, rasch in den Schatten gestellt worden. Befindet sich „The Voice Kids“ im Abgesang?

Es ist jedoch nicht alles düster: Trotz des Rückgangs im Gesamtpublikum verzeichnet die Show in der Zielgruppe der Umworbenen ein kleines Plus – von 0,37 auf 0,39 Millionen. Ein Lichtblick, der den Marktanteil in dieser Gruppe immerhin auf ein „geht so“ von 7,5 Prozent anhebt. Doch auch dieses Detail dürfte kaum Trost spenden angesichts der Tatsache, dass „The Voice Kids“ sich mit Zahlen herumschlagen muss, die auf ein neues Allzeit-Tief deuten.

Die sinkenden Quoten lassen die Alarmglocken lauter schrillen und werfen eine schwerwiegende Frage auf: Ist es nur ein schwacher Lauf für die momentane Staffel, oder steht das gesamte Format vor einer ungewissen Zukunft? Bei weiteren Negativrekorden könnte sich Sat.1 womöglich bald nicht nur Gedanken um die Staffel, sondern um die Fortführung von „The Voice Kids“ insgesamt machen müssen.