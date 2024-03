TV-Hammer bei Sat.1: DIESE Show kommt bereits im April

Fans von Reality-TV-Formaten können sich freuen: Sat.1 hat den Start seiner neuen Show „Gestrandet… in den Flitterwochen“ vorgezogen. Zuerst hatte der Senderchef Marc Rasmus das Format als Teil des Sommerprogramms in Aussicht gestellt, doch die Zuschauer dürfen sich bereits im Frühling auf die Ausstrahlung freuen.

Sat.1 lässt die Hochzeitsglocken läuten

Die Sendung, eine deutsche Adaption des internationalen Formats „Stranded on Honeymoon Island“, das bereits in fünf Länder verkauft wurde, wird am Mittwoch, den 17. April, auf Sat.1 Premiere feiern. Der Streaming-Dienst Joyn bietet den Zuschauern sogar die Möglichkeit, die Premiere schon eine Woche früher, ab dem 10. April, zu erleben. Diese Entscheidung für einen früheren Sendestart überrascht, da Marc Rasmus noch Ende Januar im Interview mit „DWDL“ von einem Sommertermin sprach.

+++ Sat.1 macht es offiziell: Beliebte Moderatorin feiert ihr Comeback +++

„Gestrandet… in den Flitterwochen“ entführt insgesamt zwölf Singles auf eine ungewöhnliche Reise auf der Suche nach der großen Liebe. In einem mutigen Experiment sagen sie einem ihnen unbekannten Menschen das Ja-Wort und verbringen anschließend ihre Flitterwochen abgeschieden auf einer verlassenen Insel im Indischen Ozean – ganz ohne Kontakt zur Außenwelt und ohne Austausch mit Freunden. Sat.1 verspricht mit dieser Show nicht nur emotionale Momente und spannende Begegnungen, sondern auch eine Traumkulisse mit türkisblauem Meer und endlosen Sandstränden, die zum Träumen einlädt.

Mit dem früheren Start der Liebes-Show sorgt Sat.1 für Frühlingsgefühle und steigert die Vorfreude auf das neue TV-Erlebnis. Es bleibt abzuwarten, wie die Zuschauer auf die unkonventionelle Liebessuche reagieren wird…