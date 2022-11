Sat.1 zeigt „Mein Mann kann“ und verursacht Brechreiz bei den Fans – „Schwachsinnige Idee“

Bei dieser Show wird eiskalt gepokert und manchmal auch haushoch verloren. Denn wenn die Kandidatinnen bei „Mein Mann kann“ zocken, dann geht es in der Sat.1-Show immer um alles. Oder eben einen großen Batzen Zuckerwatte.

Moderator Daniel Boschmann will in der Folge von Montag (14. November) von den Kandidatinnen wissen: „Wie lange braucht dein Mann, um eine Riesenportion Zuckerwatte zu verputzen?“ Eine Frage, die sich die meisten Sat.1-Zuschauer bis dahin vermutlich noch nicht gestellt hatten. Und auch die Kandidatinnen gucken zunächst irritiert. Sandra ist sich sicher, ihr Mann Daniel schafft’s in einer Minute und zehn Sekunden.

Sat.1-Kandidat kommt bei „Mein Mann kann“ an seine Grenzen

„Das muss alles in deinem Mund verschwinden“, kündigt Boschmann an und überlässt Daniel den Inhalt eines Zuckerwatte-Eimers. Dann heißt es in die Backen und schmatzen. Doch ganz so einfach wie von Sandra anscheinend vermutet ist das Unterfangen nicht.

Die richtige Drück-Stopf-Technik soll’s richten. „Hauptsache in den Mund, den Rest machst du in der nächsten halben Stunde“, feuert ihn Moderator Daniel Boschmann an. Als ihm noch 30 Sekunden bleiben, wirkt Daniel bereits am Ende seiner Kräfte, schüttelt immer wieder den Kopf und muss schließlich kapitulieren. „Aber wer macht das auch schon, unter Zeitdruck eine Zuckerwatte essen“, resümiert Boschmann.

Sat.1 sorgt bei Instagram für Bestürzen

Das Video von dem Zuckerwatte kauenden Daniel landet nach den Dreharbeiten auch auf der Instagram-Seite des Senders. Begeistert klingen die Zuschauer der Show hier aber nicht. Denn auch wenn es nicht Kakerlaken wie im Dschungelcamp sind, die der Kandidat in sich reinstopfen muss – einen gewissen Brechreiz scheinen diese Aufnahmen dennoch beim Publikum hervorzurufen.

„Keine Ahnung, wie man auf so eine schwachsinnige Idee kommen kann“, „Ich mag gerne mal Zuckerwatte essen, aber jetzt wird mir beim Hinschauen übel“, oder „Bestimmt gesund der ganze Zucker“, sind die Kommentare unter dem Video.

Und auch die Reaktionen der Anwesenden im Studio zeigen, hier mussten anscheinend einige schlucken. Besonders bitter: Für Sandra und Daniel hat der Mampf-Einsatz nicht nur nicht zum Spiel-Sieg geführt, auch die Show können die beiden leider nicht gewinnen.

Sat.1 hat „Mein Mann kann“ montags bis freitags um 18.00 Uhr im Programm und zeigt die Wiederholung online in der Mediathek bei Joyn.