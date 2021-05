Sat.1-Moderatorin Ruth Moschner meldet sich zurück – „Weiß nicht, wie lange ich dieses Mal bleibe“

Genau eine Woche ließ Sat.1-Star Ruth Moschner nichts von sich hören, jetzt ist sie zurück.

„Ich bin dann mal wieder da“, schrieb die Sat.1-Moderatorin auf Instagram und meldete sich mit nachdenklichen Worten bei ihren Fans.

Sat.1-Moderatorin Ruth Moschner: Instagram-Pause beendet

Vor einer Woche hatte sich Ruth Moschner noch tierisch über die Hate im Netz aufgeregt. „Socialmedia hat schon viel Positives bewegt. Aktuell geht es mir gewaltig auf den Senkel“, schrieb sie da auf Instagram.

Jetzt meldet sich Ruth Moschner zurück. „Nach einer Woche recht sparsamer Instagram-Nutzung und zeitweiser Löschung der App stelle ich fest: ich habe wenig vermisst. Ich hatte weniger schlechte Laune! Ich hatte mehr Zeit zum Bücher lesen und nachdenken.“

----------------

Das ist Ruth Moschner:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ruth Isabel Moschner wurde am 11. April 1976 in München geboren

Sie arbeitet als Moderatorin, Schauspielerin und Autorin

Sie saß in der Jury von „The Masked Singer“

Bei Sat.1 moderiert sie das "Buchstaben Battle"

----------------

So ganz auf die Sozialen Netzwerke will sie dann doch nicht verzichten. „ABER! Ich möchte natürlich mit meiner kleinen Medienpräsenz die Welt etwas glitzernder, toleranter und liebevoller machen. Es gibt nichts Einfacheres, als grade via Social Media andere zu unterstützen und Haltung zu zeigen“, erklärt die 45-Jährige.

Ob Ruth Moschner nun dauerhaft wieder von sich hören lässt, ließ sie offen: „Ich weiß noch nicht, wie lange ich dieses Mal bleibe. Es ist ein Versuch. Und ich werde künftig alles mit noch mehr Vorsicht hier genießen.“

-------------------------------

Mehr zu Ruth Moschner:

ProSieben-Star Ruth Moschner mit traurigen Worten – „Nie wieder“

Sat.1-Moderatorin Ruth Moschner schwer gestürzt – mit Folgen

Sat.1: Ruth Moschner legt vorbildhaftes Verhalten an den Tag – und wird im Netz genau dafür angefeindet

-------------------------------

Ruth Moschner: Rückkehr mit Einschränkungen

Ihre Rückkehr findet aber unter gewissen Einschränkungen statt. Kommentieren dürfen die Beiträge nur noch ihre Follower, weil sie den Austausch mit ihren Fans sehr schätze. Direktnachrichten können die Anhänger ihr aber nicht mehr schicken, die hat sie komplett ausgestellt.

„Das ist etwas schade, weil mir natürlich auch ganz viele zauberhafte Menschen schreiben. Ich sehe aber nach wie vor, wenn ihr mich in euren Posts verlinkt. Also, da bin ich. Lasst es uns versuchen. Mal sehen, wohin es uns diesmal führt“, so Moschner.

Einen ähnlichen Schritt ist jetzt auch Reality-Star Daniela Katzenberger gegangen. Hier erfährst du mehr dazu!