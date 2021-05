ProSieben-Star Ruth Moschner mit traurigen Worten – „Nie wieder“

Es sind traurige Worte, die ProSieben-Star Ruth Moschner auf ihrem Instagram-Profil wählt. Traurige Worte, die aber auch etwas Lebensbejahendes in sich tragen.

So spricht der „ProSieben“-Star über die Gedanken, die ihr nach dem Tod von Moderator Jan Hahn in den Sinn kamen.

ProSieben-Star Ruth Moschner: „Der plötzliche Tod von Jan Hahn hat viele von uns in der Branche eiskalt erwischt“

„Der Weg ist das Ziel... den Satz von Konfuzius habe ich schon so oft gelesen. Manchmal nebenbei, manchmal tief drüber nachgedacht... mal vergessen, jetzt ist er wieder da. Der plötzliche Tod von Jan Hahn hat viele von uns in der Branche eiskalt erwischt. 47“, schreibt Ruth Moschner sichtlich mitgenommen.

„Ein feiner Kerl“, sei Jan Hahn gewesen. Moschner weiter: „Würde ich jetzt seine Nummer wählen, er ginge nicht mehr dran! Nie wieder. Vorbei. Ich mag das gerade gar nicht. Diese Verdeutlichung, dass alles endlich ist. Sterben steht uns allen bevor. Irgendwann mal... bei den meisten in weiter Ferne. Durch derartige Ereignisse rückt er aber dann eben doch so nah, dieser Tod.“

ProSieben: Ruth Moschner mit schweren Worten

Aber eben auch durch die Pandemie, die gerade schwer auf jedem laste, so Moschner. „Viele von uns sehnen sich in dieser Pandemie nach diesem 'danach'. Halten förmlichst die Luft an, als könnte man am Ende des Pools wieder auftauchen. Aber wir wissen doch immer noch nicht, wann dieses danach sein wird, wie es überhaupt kommt und wer sagt uns, dass das hier nicht gerade nur das Vorflimmern von etwas Neuem ist?“

Wichtig sei, besonders in diesen Zeiten, „jeden Tag bewusst zu erleben“, schreibt die Moderatorin. Denn: „Jeder Tag ist ein Bonus. Keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Geschenk. Welches wir in Liebe halten und mit Respekt behandeln sollten.“

