Johann Lafer: TV-Koch denkt nicht ans Aufhören – der Grund ist traurig

Johann Lafer gilt als der TV-Koch schlechthin, ist nebenbei Fernsehmoderator und Kochbuchautor. Durch seine Leidenschaft für die Kulinarik und seine vielseitigen Fähigkeiten in der Küche erlangte der Österreicher internationale Bekanntheit. Mit 66 Jahren will der Sat.1-Star allerdings noch nicht ans aufhören denken. Denn in seiner Kindheit belehrte man ihn eines besseren.

Sat.1-Star: Der Erfolg von Johann Lafer

Johann Lafer hat sich mit seinen kreativen Gerichten sowie mit zahlreichen Fernsehauftritten einen Namen gemacht. Bis heute im Gedächtnis bleibt vor allem sein Erfolgsformat „Lafer! Lichter! Lecker!“ oder sein neuer Sat.1-Hit „Drei Teller für Lafer.“

Seine unermüdliche Hingabe zur Gastronomie und sein Streben nach Perfektion machen ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit in der Welt der feinen Küche. Doch dieser Ehrgeiz kommt nicht von irgendwoher. Schon in seiner Kindheit musste Lafer um Anerkennung kämpfen. Die frühen Erlebnisse prägen den Koch bis heute.

Sat.1-Star ganz privat: „Nicht genügend Liebe“

Nach all den Jahren im Business kann Johann Lafer den Kochlöffel noch nicht niederlegen. Der Grund dafür ist ein trauriger. Denn bis heute kämpft er um mehr Projekte, mehr Leistung und mehr Anerkennung. Der Erfolg ist wie eine Art Droge für ihn. Seine Karriere und die damit verbundene Bestätigung von anderen Menschen sind dem Sat.1-Star unglaublich wichtig. Und das kommt nicht von ungefähr, wie er in einem Interview mit „Gala“ offenbarte.

„Das liegt daran, dass ich in meinem Leben Situationen erlebt habe, die für mich nachdenklich waren. Alle voran der Beginn meiner Kindheit. Was ich erst im Nachhinein wusste, dass mir nicht genügend Anerkennung oder Liebe begegnet ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, einiges nachholen zu müssen oder zu wollen und das quasi jetzt zu bekommen“, zeigt sich Lafer von einer privaten Seite.

Umso wichtiger ist dem Sat.1-Koch heute die Beziehung zu seinen eigenen Kindern. Neben seiner Karriere meisterte er den Spagat zwischen Beruf und Familie. Eine Sache, die Johann Lafer bis heute in Erinnerung bleibt.

„Wenn ich dann mal frei hatte, habe ich mich um die Kinder gekümmert, ich bin tagelang, stundenlang im Tierpark mit den beiden spazieren gegangen. Ich habe gefüttert. Und da ist viel hängen geblieben, auch für mich. Nämlich dieses: Da ist wirklich jemand für dich da!“