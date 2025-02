„Frühstücksfernsehen“-Zuschauer knallhart: „Wir brauchen sie nicht!“

Es ist DAS Top-Thema derzeit in Deutschland: die kurz bevorstehenden Bundestagswahlen am 23. Februar! Egal wann und wo – man kommt kaum daran vorbei. Kein Wunder also, dass auch das „Frühstücksfernsehen“ in Sat.1 darüber berichtet.

Das „Frühstücksfernsehen“ möchte seinen Zuschauern einen guten Start in den Tag bieten. Mit einem Grinsen im Gesicht und dem ein oder anderen lockeren Spruch gelingt dies den Moderatoren auch so gut wie immer – bis jetzt!

Beim „Frühstücksfernsehen“ weht nun ein anderer Wind

Nun weht ein anderer Wind! Statt lustigen Pläuschchen werden auf der Couch nun ernste Kanzler-Bewerbungsgespräche geführt. Bisher waren die Kanzler-Kandidaten Olaf Scholz, Robert Habeck und Friedrich Merz zu Gast im Studio. „Alice Weidel hat abgesagt“, erklärt Daniel Boschmann in einem Instagram-Video.

Doch damit noch nicht genug! Der Moderator fährt fort: „Am Freitag (21. Februar) kommen Initiativ-Bewerbungen aus dem mittleren Management. […] Die anderen Parteien holen wir einfach auch noch. Christian Lindner, Sahra Wagenknecht und Jan van Aken. Alle hier im ‚Frühstücksfernsehen‘ live. Dann sind wir die eine Sendung in Deutschland, die alle Top-Kandidaten hatte – bis auf Alice Weidel, denn die wollte ja nicht!“

Die Fans haben eine klare Meinung zum Besuch im „Frühstücksfernsehen“

Die Zuschauer in den Kommentaren haben dazu eine klare Meinung:

„Die aufgezählten Kandidaten sind zwar nicht so wirklich interessant für mich,[…] dennoch mega, auch den kleinen Parteien das Wort zu geben und ihnen die Möglichkeit zu gewähren auf einer neutralen Ebene am Bewerbungsmarathon teilzunehmen, danke!“

„Es ist auch nicht schlimm, dass Alice Weidel nicht wollte. Wir brauchen sie auch nicht!“

„Ich finde es gut, dass alle eingeladen werden. Auch das Format und die Fragen finde ich gut und es ist nicht so steif wie die normalen TV Duelle. Für das nächste Mal wäre es schön, wenn man auch noch die ganz kleinen Parteien vorstellen würde.“

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV. Am Wochenende begrüßen die Moderatoren das Publikum ab 9 Uhr.