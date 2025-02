„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren verlieren völlig die Fassung – „Entschuldigung“

Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ ist mittlerweile Kult. Zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr gibt es neben den aktuellsten Nachrichten aus der ganzen Welt auch leckere Rezepte für die Zuschauer. Die Moderatoren sorgen nebenbei mit lustigen Aktionen im Studio für gute Laune in den frühen Morgenstunden.

Am Mittwochmorgen (19. Februar) kommt es im Studio dabei zu einem besonders witzigen Moment. Zumindest für die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren Karen Heinrichs und Daniel Boschmann. Das Duo wollte eigentlich nur den nächsten Beitrag anmoderieren, da passiert es.

„Frühstücksfernsehen“-Star können sich nicht mehr halten

Zunächst schien noch alles nach Plan zu laufen. Karen Heinrichs und Daniel Boschmann stehen mitten im Studio und kündigen den nächsten Beitrag zum Thema Camping an. Doch nach einem Versprecher der Moderatorin bricht ihr Kollege plötzlich in Gelächter aus und bringt sie völlig aus dem Konzept. So stehen die beiden lachend im Sat.1-Studio und kriegen sich nicht mehr ein. Daniel Boschmann muss sich sogar umdrehen und ein paar Schritte gehen.

„Entschuldigung“, presst er mittendrin heraus und hält sich die Hand vor seinen Mund. Während Karen Heinrichs weiterspricht, platzt es immer wieder aus dem Moderator heraus. Mittlerweile hat er sogar Tränen in den Augen vor lauter Lachen. Vor Ort sorgt die Aktion für Lacher. Doch wie kam dieser Lachflash wohl bei den Zuschauern zu Hause an?

„Frühstücksfernsehen“-Zuschauern reagieren deutlich

Die Kommentare auf Instagram überschlagen sich innerhalb weniger Minuten. Die Zuschauer sind sich einig – diese Aktion kann einem nur den Start in den Tag versüßen:

„Ich hab’s heute Morgen noch live gesehen, bevor ich zur Arbeit musste. Ich konnte nicht mehr vor Lachen. Ihr habt mir damit echt den Tag versüßt!“

„Das war heute früh mal wieder herzerfrischend lustig und obwohl ich ein echter Morgenmuffel bin, hat mich das direkt mitmachen lassen.“

„Herrlich. Auch das muss mal sein. Deshalb sehe ich euch gerne zu.“

„Ihr zwei seid einfach meine Lieblings-Kombination am Morgen. Hab fast den Kaffee quer durchs Zimmer gespuckt.“

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV. Am Wochenende begrüßen die Moderatoren das Publikum ab 9 Uhr.