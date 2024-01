Sasha meldet sich nach Tour-Absage zurück – „Kurz vorm letzten Atemzug“

Für Popsänger Sasha ging das letzte Jahr nicht gerade gut zu Ende. Anfang Dezember 2023 musste der „Masked Singer“-Gewinner der ersten Stunde eine gesundheitliche Reißleine ziehen und kurzfristig seine Tour verschieben.

Die zehn Gigs der „This is my time – die Show“-Tour wurden gecancelt, Sasha teilte seinen Fans die Nachricht selbst bei Instagram mit (hier mehr lesen). Knapp einen Monat später gibt es allerdings Entwarnung von dem Musiker. Fans können sich freuen.

Sasha meldet sich nach Krankheit zu Wort

Kurz nach der Tour-Absage im Dezember 2023 lieferte Sasha den enttäuschten Fans wieder einen Grund zur Freude: Die Konzerte werden im Mai 2024 nachgeholt! Im Januar gibt es dann auch gute Nachrichten von dem Sänger persönlich, der am Sonntag (7. Januar) ein Gesundheits-Update auf Instagram veröffentlicht.

„Ihr Lieben, Tausend Dank für die schönen Glückwünsche, auf allen Ebenen und Leitungen zu meinem Geburtstag (am 5. Januar, Anmerkung d. Redaktion). Das neue Jahr fängt gut an.. es geht immer mehr bergauf und ich fühle mich schon wieder fast wie hergestellt… also auf ein Neues!“, schreibt der 52-Jährige zu einem Foto, auf dem er mitten in einer Schneelandschaft steht. Offenbar hat er den Jahreswechsel gemeinsam mit Frau und Sohn in einem Wellnesshotel in Südtirol verbracht.

Sasha: Fans sind erleichtert

Die guten Nachrichten von Sasha machen auch die Fans glücklich. Unter dem Instagram-Beitrag kommentieren viele ihre Gedanken.

„Das freut mich doch zu hören, dass es dir wieder besser geht. Die letzten paar Prozent zur vollständigen Wiederherstellung schaffst du dann auch sicher bald“, schreibt eine Followerin und ergänzt: „Hör grad Chris‘ neue Podcast-Folge (‚Wo ein Wille, da ein Vega‘ von Chris Vega, dem Gitarristen von Sasha, Anmerkung d. Redaktion) wo er erzählt, dass du dich Ende November angehört hast, wie Nosferatu kurz vorm letzten Atemzug. Gut, dass das vorbei ist!“