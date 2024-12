Sarah Engels singt für Robbie Williams: Er kann sich einen Witz nicht verkneifen

Was tut man, wenn man einen Megastar trifft? Während manche – wie schon oft zu sehen – völlig die Fassung verlieren, wie wild anfangen, zu kreischen, bleiben manche eher still, beobachten die Geschehnisse von Außen. Sarah Engels wiederum wählte einen ganz anderen Weg, als sie Superstar Robbie Williams im Rahmen der Kinopremiere des Filmes „Better Man: Die Robbie-Williams-Story“ in Köln begnete.

Sie machte einfach das, was sie richtig gut kann – singen. Auf Sarah Engels‘ Instagramseite sieht man die Szenen, die sie wohl ihren Lebtag nicht mehr vergessen wird. Sitzen da doch Sarah und Robbie gemeinsam auf der Couch, als die 32-Jährige plötzlich Robbies Hit „Feel“ aus dem Jahre 2002 anstimmt. Da war Sarah übrigens gerade einmal zehn Jahre alt.

Sarah Engels singt für Robbie Williams

Und Robbie? Dem schien die spontane Gesangseinlage gefallen zu haben. „Du singst schön“, lobte er die einstige DSDS-Zweite. Und Sarah, die schien ihr Glück kaum fassen zu können. „Das war ein richtig heftiger Fangirl-Moment, sach ich euch. War richtig aufregend“, schreibt sie bei Instagram. Witzig: Nach ihrer Gesangseinlage fragte Robbie Williams sie, ob sie denn Sängerin sei. Sarahs Antwort: „Ja, aber nur in Deutschland, der Schweiz und Österreich.“ Robbies Antwort: „Ich auch.“

Fans und Freunde waren jedenfalls begeistert. „Wow sooooo schön“, schreibt beispielsweise Moderatorin Palina Rojinski bei Instagram. Ein Fan scherzte: „Spätestens jetzt hat sich DSDS für dich gelohnt. Ich liebe deine Stimme und Robbie ist eine Welt-Musik-Ikone. Gönne ich dir von ganzem Herzen.“ Während ein anderer jubelt: „Boar, Robbie Williams, echt? Ich liebe Robbie Williams und ich hätte da niemals so entspannt sitzen können.“

Nun ja, aber Sarah Engels stand ja auch schon vor Dieter Bohlen. Und da brauchte es schließlich auch eine gehörige Portion Mut.