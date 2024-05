Sarah Engels teilt emotionale Worte – „Löwenmama“

Sängerin, „DSDS“-Teilnehmerin, Schauspielerin und Mutter – all das vereint Sarah Engels. Doch nicht nur in der Karriere läuft es erfolgreich für die 31-Jährige. Privat fand sie nach der Trennung von Pietro Lombardi ihr neues Liebesglück in Ehemann Julian, die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Somit wird Sarah Engels mit ihrem aus erster Ehe stammenden Sohn als Zweifachmama ganz schön auf Trab gehalten. Auf Instagram teilt sie nun eine starke Botschaft.

Sarah Engels: Hommage an Frauen und Liebsten

Der Muttertag bedeutet für viele Frauen einen Moment der Ruhe zu genießen, sich von ihren Liebsten mal verwöhnen zu lassen. Auch Sängerin Sarah Engels teilt anlässlich des Feiertags einen süßen Schnappschuss auf Instagram. Das Foto zeigt die Musikerin mit ihren beiden Kindern, Sohn Alessio und Tochter Solea. Doch nicht nur als Mama möchte sie ihren Fans Glückwünsche zu dem Tag der Liebe aussprechen. So verewigt die 31-Jährige auch ihre Mutter und Oma in der süßen Bildercollage.

„Mutterschaft. Alle Liebe beginnt und endet dort – Mütter halten die Hände ihrer Kinder für eine Weile, aber ihre Herzen für immer“, titelt Engels zu den Fotos. Ihre Fans sprechen der ehemaligen „DSDS“-Kandidatin nur das Beste aus, kommentieren stärkende Worte wie „Löwenmama“ oder „Du bist eine tolle Mami.“

Sarah Engels: Spagat zwischen Beruf und Mama nicht einfach

Dass das Leben zwischen Familie und Karriere nicht immer einfach ist, gestand sie noch kürzlich in dem Podcast von Musikerkollegin Beatrice Egli. „Ich hab manchmal das Gefühl, du bist eine Supermama, so typisch Social Media. Ihr bekommt alles unter ein Dach, wie schaffst du das?“, wollte die Schlagersängerin von Engels wissen.

+++Sarah Engels: Neuer Plan mit Ehemann Julian – „Meinen es ernst“+++

Dass alles so einfach scheint, musste Sarah direkt verneinen und stellte sofort klar: „Auf Instagram wirkt natürlich immer alles sehr perfekt und es ist zum Teil eine Scheinwelt.“ Dennoch versuche die Künstlerin auch Wert daraufzulegen, „die Schattenseiten zu zeigen.“

Mit ihrer authentischen und offenen Art gewinnt Sarah Engels stets die Herzen ihrer Fans. Der ehrliche Einblick in ihr Leben ist für andere Eltern sicherlich ermutigend. Denn es verdeutlicht, dass die perfekte Balance zwischen Familie und Karriere nicht immer leicht zu erreichen ist.