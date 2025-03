Sarah Engels: Aufgepasst! Sie macht Fans einmaliges Angebot

Einmal mit seinem Idol in einem Musikvideo stehen? Für viele Fans ist das ein unerreichbarer Traum. Doch jetzt bietet sich eine einmalige Gelegenheit! Sängerin Sarah Engels schaltet einen Casting-Aufruf auf Instagram. Gemeinsam mit Musiker-Kollegin und „DSDS“-Gewinnerin Beatrice Egli sucht sie junge Mädchen, die eine ganz besondere Botschaft verkörpern.

Wer ausgewählt wird, dem winkt ein Highlight.

Sarah Engels überrascht mit besonderem Aufruf

Wer schon immer davon geträumt hat, in einem Musikvideo mitzuwirken, sollte jetzt die Ohren spitzen! Für ihr gemeinsames Duett „Starke Mädchen“ laden Sarah Engels und Beatrice Egli junge Fans ein, Teil des Musikvideos zu werden. Alles, was die Bewerberinnen tun müssen: Ein Handyvideo aufnehmen und erzählen, warum sie ein starkes Mädchen sind. Ob besonderes Talent, eine inspirierende Geschichte oder eine Superpower – die Sängerinnen wollen wissen, was ihre Fans ausmacht.

Einsendeschluss für die Videos ist der 20. März 2025. Und das Besondere: Einige Clips werden sogar in der Beatrice Egli Show am 19. April gezeigt, wie die Schlagersängerin auf Instagram erzählt.

„DSDS“-Stars machen gemeinsame Sache

Sarah Engels und Beatrice Egli verbindet mehr als nur die Musik. Beide starteten ihre Karrieren bei „Deutschland sucht den Superstar“: Sarah belegte 2011 den zweiten Platz, Beatrice gewann 2013 die Show.

Sarah Engels widmet den Song „Starke Mädchen“ nicht nur ihrer eigenen Tochter, sondern auch allen Mädchen, die sich von Herausforderungen nicht unterkriegen lassen: „Du bist gut, so wie du bist. Das Leben mag hart sein, aber du kannst es meistern.“ Die Single ist bereits seit Oktober 2024 auf dem Markt und bekommt durch das Duett mit Beatrice Egli nun neuen Schwung.

Sarah Engels ist nicht die erste Künstlerin, die ihre Community in ein Musikvideo integriert. Schon Stars wie Roland Kaiser machten es vor. In seinem Clip zu „Achtung und Respekt“ standen Menschen im Mittelpunkt, die die Botschaft des Songs verkörperten.

Wer also schon immer einmal in einem Musikvideo mitwirken wollte, hat jetzt die Chance seines Lebens! Also schnell das Handy zücken und mitmachen!