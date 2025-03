Sarah Engels über ihre Beziehung mit Julian: Es passiert immer wieder

Seit 2020 ist Sängerin Sarah Engels (32) glücklich mit ihrem Mann Julian Felix Engels (31) zusammen. Im Mai 2021 gaben sie sich das Ja-Wort und erlebten im Dezember mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Solea (3) das größte Geschenk und Highlight ihrer Beziehung. Bis heute ist ihre Liebe ungebrochen.

Immer wieder zeigen sich die beiden vertraut und innig, sowohl auf Social Media als auch in der Öffentlichkeit. Nun liefert die ehemalige DSDS-Kandidatin einen weiteren klaren Beweis für ihre tiefe Liebe in ihrer Instagram-Story. Dort richtet sie eine herzerwärmende Liebesbotschaft an ihren geliebten Julian. Darüber hinaus zeigt sie ihren Followern, wie wichtig er in ihrem Leben doch ist.

Sarah Engels zeigt ihre tiefe Verbundenheit

Auf einem gemeinsamen Selfie strahlen Sarah und Julian in die Kamera. Eng aneinander, Kopf an Kopf, stehen sie ganz nah beisammen in ihrem gemütlichen Wohnzimmer. Die gewählte Überschrift ihrer Story „Mein für immer Schatz“ bringt zum Ausdruck, dass sie sich bis zum Lebensende ihren Julian als starke Schulter wünscht. Zudem lassen ihre Zeilen genauestens erahnen, was sie für ihn empfindet.

„Du bist mein Zuhause, egal wo wir sind. Mit dir fühlt sich alles wärmer, heller, echter an. Du siehst mich, verstehst mich, hältst mich fest, wenn ich falle. Und immer wieder bringst du mich zum Lachen. Ich liebe dich“, lässt sie ihren tiefen Gefühlen und ihrer enormen Zuneigung freien Lauf.

Schlussendlich wird Sarah damit nicht nur Julian, sondern auch viele ihrer Fans berührt haben. Vielleicht inspiriert sie mit dieser liebevollen Geste vereinzelte Menschen sogar dazu, ihre eigenen Partner ebenfalls mit emotionalen Liebesbekenntnissen zu überraschen.