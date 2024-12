Sarah Engels zieht die Reißleine – es geht um ihre Kinder

Sarah Engels beweist immer wieder: Nicht nur liefert sie bei Konzerten ab, sondern auch als echte Vollzeit-Mutti. Die ehemalige „DSDS“-Teilnehmerin sieht man lediglich auf roten Teppichen ohne ihre Sprösslinge und auch hinter der Bühne waren ihre Kids schonmal am Start.

Man merkt einfach: Die Sängerin ist und bleibt ein echter Familienmensch. Doch eine Sache will sie in Zukunft umkrempeln!

Sarah Engels zieht die Reißleine

Fans haben es bereits länger mitbekommen, jetzt macht Sarah Engels es offiziell: Ihre Kinder werden künftig weniger auf Social Media zu sehen sein. Doch woher der Sinneswandel? „Ein Grund, warum ich meine Kinder weniger in meinem Content gezeigt habe, hat auch mit der Aufmerksamkeit zu tun, die in den letzten Monaten besonders auf meinen älteren Sohn gerichtet wurde. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt“, klärt Engels auf Instagram in einer Fragerunde auf.

Doch nicht nur wegen Sohn Alessio schaltet die zweifache Mama auf Social Media mit Family-Content einen Gang runter. Auch Töchterchen Solea bekommt weniger Plattform auf Instagram und Co.

Sarah Engels: Pietro dürfte es freuen

Ob Fans nun weniger Familien-Content von Sarah Engels sehen werden? Vermutlich ja. Doch eines bleibt sicher: Die Sängerin wird weiterhin mit bedachten und authentischen Einblicken überzeugen. „Meine Familie ist mein Herzstück. 99 Prozent meines Alltags drehen sich um meine Kinder und ich liebe es, tolle Momente von uns mit euch zu teilen“, so die Sängerin.

Ex-Partner Pietro Lombardi dürfte diese Entwicklung positiv sehen. Der „DSDS“-Gewinner und Vater von Alessio verzichtet schon länger darauf, die Gesichter seiner Kinder auf Social Media zu zeigen. Auch seine beiden Söhne mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa bleiben weitgehend privat.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Für viele Fans ist Sarah Engels ein Vorbild, wenn es um das Jonglieren zwischen Karriere und Familie geht. Ihre Kinder bleiben weiterhin ein wichtiger Teil ihres Lebens – wenn auch nicht mehr im Spotlight der sozialen Medien.