Sarah Engels kann ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten – „Bereit, dafür alles zu tun“

Mit Songs wie „Ich“ und „Ti Amo Mi Amor“ sang sie sich in die Herzen ihrer Fans, mit ihrer charmanten Art verzaubert sie Jung und Alt. Die Teilnahme an der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ fungierte im Jahr 2011 als Karrieresprungbrett für Sarah Engels.

Auch privat läuft es für die Sängerin wie am Schnürchen. Aus einer gescheiterten Beziehung mit Pietro Lombardi ging Söhnchen Alessio hervor. Seit vier Jahren ist Sarah Engels nun mit Fußballer Julian Büscher liiert, das Paar hat eine gemeinsame Tochter. In einem emotionalen Instagram-Post macht die Sängerin ihrem Julian nun eine Liebeserklärung, die ans Herz geht.

Sarah Engels schwebt auf Wolke sieben

Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 1,8 Millionen Menschen folgen, teilt Sarah Engels Einblicke in ihren Alltag und den ein oder anderen Schnappschuss mit Partner Julian. Nun postete die Musikerin das Cover ihrer neuen Single „Für immer“, in der sie über die Liebe zu ihrem Partner singt. Das Coverfoto zeigt Engels und Büscher, die ihre Gesichter liebevoll aneinander schmiegen. Das romantische Foto kommentiert der „DSDS“-Star mit den Worten: „Mit diesem Song möchte ich dir einfach Danke sagen, dass es dich gibt in meinem Leben. Du hast mein Leben mit so viel Farbe gefüllt und zeigst mir immer wieder wie wertvoll diese Leben ist.“ In dem Fußballspieler hat Sarah Engels anscheinend ihre ganz große Liebe gefunden.

Doch damit nicht genug. Sarah Engels kommt aus dem Schwärmen kaum heraus und schreibt weiter: „Du liebst mich genau so wie ich bin , mit all meinen Fehlern , du siehst mich genau so wie ich bin , selbst wenn ich mein innerstes manchmal verstecke. Du hältst mich fest selbst wenn ich mich vor Angst losreißen will. Wir beide wissen wo wir hinwollen und ich bin bereit dafür alles zu tun. Ich liebe dich.“ Emotionaler kann eine Liebeserklärung wohl kaum sein. Und auch für ihre Fans hat die Musikerin noch einen Herzenswunsch parat und bekräftigt: „Ich wünsche jedem da draußen diesen einen Menschen, bei dem man sich Zuhause fühlt.“ In Büscher scheint die Musikerin ihren Seelenverwandten gefunden zu haben.

Rührende Worte von den Fans

Auch die Fans von Sarah Engels freuen sich über das Liebesglück der Sängerin. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags zeigen sich die Follower der Musikerin von den emotionalen Worten gerührt. Ein Fan des „DSDS“-Stars kommentiert die Liebeserklärung mit den Worten: „Wunderschön! Das ist eine tolle Liebeserklärung. Meine Liebe hält jetzt schon fast 44 Jahre. Bis dahin habt ihr noch ein bisschen Zeit“ und ein weiterer Follower schreibt: „Man spürt das du angekommen bist und du singst dieses Lied mit viel Herz und Liebe.“ Über dieses positive Feedback ihrer Fangemeinde freut sich die Sängerin garantiert.

Mit dieser Liebeserklärung und ihrem neuen emotionalen Song hat Sarah Engels ihrem Liebsten ihre Liebe nun sicherlich einmal mehr beweisen können.