Sarah Engels macht süßes Liebesgeständnis – „Für immer“

Seit ihrer Teilnahme bei DSDS ist Sarah Engels nicht mehr aus der deutschen Musikbranche wegzudenken. Neben ihrer Gesangskarriere hat sie sich aber auch ein zweites Standbein als Influencerin aufgebaut. Rund 1,8 Millionen folgen ihr bereits.

Meist nimmt Sarah Engels ihre Fans via Instagram auf Reisen mit oder teilt private Familienschnapsschüsse mit Ehemann Julian und ihren zwei Kindern. Doch was sie nun veröffentlicht, geht einigen Followern besonders an Herz.

Sarah Engels teilt emotionale Botschaft

Am Sonntag (15. Dezember) veröffentlichen Sarah Engels und ihr Partner eine öffentliche Liebeserklärung. Wie es scheint, gibt es bei dem Ehepaar Grund zu feiern: „Für immer. Schon fünf Jahre gehen wir diesen Weg gemeinsam – Hand in Hand. In dieser Zeit haben wir so viele wundervolle Erinnerungen geschaffen, die uns für immer verbinden. Heute darauf zurückzuschauen, ist so ein tolles Gefühl und du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich für jeden Moment bin!“

Auf die Worte ihres Liebsten antwortet die Sängerin: „Ich glaube, ich habe dir das in den letzten zwei Monaten viel zu selten gesagt und vielleicht war ich auch öfter mal gereizt und gestresst. Aber ich bin so glücklich, dich an meiner Seite zu haben. Glücklich, dass du mich so liebst, wie ich bin und das absolut bedingungslos. Ich wünsche jedem Menschen da draußen diese Art von Liebe erfahren zu dürfen.“

Fans von Sarah Engels reagieren deutlich

Ein Blick in die Kommentare zeigt, dass die Fans von Sarah und Julian Engels total ergriffen von ihren Worten sind. „Alles Liebe und Gute zum 5-Jährigen. Bleibt so wie ihr seid und haltet immer zusammen“, schreibt eine Nutzerin beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Fünf Jahre schon. Und jeder kennt noch das Drama von davor. Schön dich glücklich zu wissen, also alles richtig gekommen, wie es soll.“ Noch ein weiterer Fan schreibt: „Herzlichen Glückwunsch euch zweien. Ihr seid ein tolles Paar und eine ganz wunderbare Familie.“