Sarah Engels: Nachricht von Julian sorgt für Fan-Zoff – „Du bist so unnötig“

Es sollte eigentlich nur ein paar süßes Bilder zum Jahrestag werden, die Julian Engels, der Mann von Popstar Sarah Engels, bei Instagram teilte. Doch wer hätte gedacht, dass die Fotos, die unter anderem die Hochzeit des Paares oder gemeinsame Urlaube dokumentieren, so viel Ärger auslösen würden?

Doch beginnen wir von vorne. Wie man das als Social-Media-Star so macht, hatte Julian seiner Sarah natürlich via Instagram zum gemeinsamen Jahrestag gratuliert. „Oft kannst du dir nicht vorstellen, wie dankbar ich bin, jeden Tag neben dir aufstehen zu dürfen. Du füllst mein Leben voller Farbe. Mit dir fühlt es sich dann alles so richtig und warm an. Du hast meinem Leben den Sinn gegeben und machst mich täglich zu einem besseren Menschen. Ich liebe dich, mein Schatz und bin so glücklich unser eigenes kleines, buntes Bilderbuch mit dir und meinen zwei Schätzen jeden Tag mit weiteren Erinnerungen füllen zu dürfen“, so Engels.

Fan-Zoff wegen Sarah Engels

Eine süße Nachricht, die auch Sarah Engels sofort beantwortet: „Ohh Schatz, ich liebe dich so sehr und bin einfach so dankbar, dass du da bist. Danke, dass du immer an meiner Seite bist und mich liebst. Auch an den Tagen, wo ich Ärger-Schatz bin.“

Bei den Fans sorgen die Beiträge jedoch für ordentlich Ärger. Schuld ist Sarah Engels selbst. Vor einigen Jahren hatte die 30-Jährige ihren damaligen Mann Pietro Lombardi betrogen. Eine Aktion, die viele Fans ihr noch heute nicht verzeihen können. „Naja, deine Frau ist ja damals fremdgegangen“, meckert beispielsweise ein Follower des ehemaligen Fußballers.

Und bekommt dafür ordentlich Gegenwind zu spüren. „Diese Platte hat mittlerweile einen Sprung und ist Schnee von gestern. Nicht immer alte Kamellen aufwärmen“, antwortet beispielsweise eine Followerin. Eine andere ergänzt: „Warum scrollst du nicht weiter? Du bist so unnötig wie dein Kommentar.“ Und eine Dritte schreibt: „Jeder Mensch macht Fehler. Das ist Vergangenheit. Ich denke, sie hat daraus gelernt.“