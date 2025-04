Sarah Engels teilt aufopferungsvolle Botschaft – „Ist völlig normal“

Wer Sarah Engels‘ Instagram-Account regelmäßig verfolgt, weiß, dass die Sängerin nicht nur musikalische Überraschungen teilt. Mit vielfältigen Schnappschüssen und spontanen Videos hält sie ihre Follower auf dem Laufenden und gewährt dabei einen ganz persönlichen Einblick in ihr Leben.

Dabei spricht sie immer wieder offen und ehrlich über Themen, die ihr am Herzen liegen. Aktuell richtet sich Sarah Engels in ihrer Instagram-Story besonders an alleinlebende Väter und Mütter.

Sarah Engels gibt Einblicke in ihr aktuelles Liebesleben

Sarah Engels spricht aktuell ein Thema an, das sowohl zeitlos als auch äußerst relevant ist. Viele Frauen und Männer werden sich in ihren Aussagen in ihren Instagram-Stories wiedererkennen.

++ Auch interessant: Sarah Engels bezieht Stellung – „Dachte, dass unsere Ehe perfekt ist“ ++

Alleinlebende und alleinerziehende Väter und Mütter sehnen sich oft nach einer neuen Liebe, doch fehlt es ihnen häufig an dem nötigen Mut und Vertrauen in sich selbst. Mit ihrer eigenen Liebesgeschichte möchte Sarah Engels ihnen Mut machen und zeigt, wie sie trotz aller Herausforderungen die Liebe gefunden hat.

„Vor fast sechs Jahren habe ich Julian kennengelernt – und seitdem fühlt sich einfach alles genau richtig an. Als hätte das Leben endlich seinen Platz gefunden“, schwärmt die 32-Jährige.

Mut zum Risiko ist entscheidend

Zudem betont sie, dass sie sich an der Seite von Julian rundum glücklich fühle. Gemeinsam würden sie sich in schönen Momenten ebenso wie in schweren Zeiten den Rücken stärken. Darüber hinaus plane sie, mit ihm zusammen alt zu werden.

Weiterführend versucht die Sängerin, den Müttern und Vätern ihre Ängste zu nehmen. „Ich kenne so viele alleinerziehende Mamis, die sich eigentlich einen neuen Partner wünschen, aber als Mama oder Papa hat man einfach andere Erwartungen in einer Partnerschaft. Das ist völlig normal“, beschreibt Sarah Engels.

Letztendlich sei es ausschlaggebend, mutig zu sein, den ersten Schritt zu wagen und sich auf die Suche zu begeben.