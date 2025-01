Sarah Engels erlebt Horrorszenario – „Ich brauche Hilfe!“

Es war ein ganz normaler Tag im Leben von Sarah Engels (32) – bis zu dem Moment, als der Albtraum begann! Auf dem Weg zu Florian Silbereisens großer Show „Schlagerchampions“ in Berlin wurde die beliebte Sängerin von einem echten Horrorszenario überrascht. Die sonst so strahlende Sägerin musste einen unfreiwilligen Stopp einlegen, als sie ihren Koffer öffnete und eine wahre Duftkatastrophe entdeckte!

Die „Schlagerchampions“ ehrten die größten Stars des Schlagers. Gäste wie Andrea Berg, Roland Kaiser, Maite Kelly, Andreas Gabalier, Nena und Sarah Engels waren geladen. Doch für Letztere war der Weg zur Showbühne alles andere als entspannt.

Sarah Engels erlebt am Flughafen einen duftenden Albtraum

Mitten im Trubel der Reise erlebte Sarah Engels einen Schockmoment: Ihr teures Dior-Parfüm war zerbrochen! Die kostbare Flüssigkeit hatte sich in ihrem Gepäck verteilt und ihre gesamte Garderobe in einen duftenden Supergau verwandelt. „Ich brauche Hilfe!“, flehte sie verzweifelt in ihrer Instagram-Story und wandte sich an ihre Fans, „Irgendjemand, der bei Eurowings arbeitet oder jemand kennt?“

„Habe grade meinen Koffer aufgemacht und scheinbar wurde mein Koffer so heftig geschmissen, dass mein Parfüm aufgeplatzt ist“, klagte die 32-Jährige. Doch nicht nur der Duft ihrer Outfits war betroffen – auch ihre Kosmetik hatte unter dem Parfümregen gelitten. Lippenstift und Make-up waren nicht mehr zu retten. Ein Desaster für jede Frau, die sich auf ihren großen Auftritt vorbereitet!

„Meine ganze Kleidung ist voll, und so viel meiner Kosmetik ist kaputt“, klagte sie voller Zweifel. Doch ob die Airline in so einer Situation etwas unternehmen kann und für den Schaden haftet? Doch ihrem Auftritt in der ARD tat dieses Malheur keinen Abbruch.

Sendung verpasst? Kein Problem! In der ARD-Mediathek können Fans „Die Schlagerchampions“ ganz einfach nachschauen.