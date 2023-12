Cathy Hummels und Sarah Engels verbünden sich – „Entschuldigt euch niemals!“

Es ist kein Geheimnis: Sarah Engels und Cathy Hummels sind quasi BFFs, das heißt sie verbindet eine innige Freundschaft. Die Sängerin und die Moderatorin verstehen sind blendend und unterstützen sich, wo sie nur können. Das ist in der schnelllebigen Medienwelt keine Selbstverständlichkeit.

Hier haben sich zwei Powerfrauen gefunden, die ganz offensichtlich mehr verbindet, als nur ihr Leben im Rampenlicht. Beide sind Mütter von Kleinkindern, interessieren sich für die neuesten Modetrends und sind immer wieder Hasskommentaren im Netz ausgesetzt.

Cathy Hummels und Sarah Engels: Sexy und selbstbewusst

Natürlich gibt es auch Unterschiede: So gibt sich Cathy in der Öffentlichkeit wesentlich freizügiger als ihre Freundin. Erst im Juli war die RTL2-Moderatorin splitterfasernackt auf dem Cover des Playboy-Magazins zu sehen. Auch auf ihrem Instagram-Kanal gewährt sie gelegentlich verwegene Einblicke.

Ein Grund dafür könnte sein, dass die Ex von Nationalspieler Mats Hummels zur Zeit solo ist. Es gibt also keinen Mann an ihrer Seite, der eifersüchtig werden könnte. DSDS-Star Sarah Lombardi ist nach ihrer gescheiterten Beziehung mit Pietro Lombardi schon lange wieder liiert. Im Mai 2021 heiratete sie Julian Büscher, einen Profi-Fußballer. So schließt sich der Kreis.

Aufruf an alle Frauen: „Bleibt stark und habt Mut zu träumen“

Am Mittwoch (12. Dezember) veranstaltete die Influencerin Cathy Hummels in München einen „Magic Christmas Market“ vor dem Münchener Varietézelt „teatro“. Stargast beim Charity-Event: Sarah Engels.

Das nutzen die beiden für einen gemeinsamen Instagram-Post. Sie rufen alle Frauen dazu auf, zu träumen, ihre Stimme zu erheben, und „sie selbst“ zu sein: „Umarmt eure Stärke, umarmt eure Kraft und entschuldigt euch niemals dafür, authentisch zu sein“.

Ein starkes Statement für „Female Empowerment“, das vielen Frauen Mut machen soll. Während des Weihnachtsmarktes wurden außerdem Spenden für den Verein „Children for a better World“ gesammelt, der Kinder unterstützt, die in Armut aufwachsen.